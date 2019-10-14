Сотрудник АвтоВАЗа воровал ключи от Lada Granta

На АвтоВАЗе поймали вора, похищавшего ключи зажигания от новых Lada Granta. Пропажу четыре раза обнаруживали в цехе сборочно-кузовного производства "Калина".

Как сообщает портал "Лада.Онлайн" со ссылкой на корпоративное издание "ВА-Волжский Автостроитель", "клептоман" наносил предприятию довольно ощутимый ущерб. На автомобиле, который остался без ключей, приходилось демонтировать замок зажигания из рулевой колонки и замки во всех дверях. После этого нужно было получать и устанавливать новый комплект с номерными ключами, а затем вносить изменения во все документы.

Для того, чтобы поймать вора, на линии сборки ввели круглосуточный контроль. Похититель - им оказался слесарь цеха - попался в начале второго часа ночи. Мужчина выбрал на конвейере автомобиль и забрал из него ключ.

Вора задержали, в его гардеробном шкафчике полицейские нашли еще два ключа от Lada Granta, а также несколько ручек дверей, которые он также прихватил с конвейера. Слесарь признался, что выносил ключи за пределы предприятия и продавал.

Мужчину уволили, теперь его ждет судебное разбирательство.

Ранее "РГ" писала о Lada Granta с миллионным пробегом, владелец которой сдал автомобиль на трейд-ин. Кроме этого, дилеры рассказали о перспективах "драйверской" версии Granta.