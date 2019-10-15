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15.10.2019 17:00
Рубрика: Легковые авто

Hyundai Tucson начал раздеваться перед фотошпионами

Текст: Андрей Полухин
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Новый Hyundai Tucson вновь попал в объективы фотокамер шпионов, которые ведут свою "охоту" на знаменитой трассе Нюрбургринг в Германии.

Фото: Руслан Антипов / РГ
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Но в отличие от августовской серии снимков, теперь их "добыча" куда более ценная. Дело в том, что корейский кроссовер начал постепенно избавляться от камуфляжа.

На машине осталась та же пятнистая защитная пленка, но плотная черная ткань, которая не давала возможности оценить изменения в дизайне кузова, уже исчезла.

Судя по всему, в целом Tucson сохранит прежний облик, но у него будет новое, треугольное заднее боковое стекло. Есть ощущение, что другой станет форма пятой двери, на которую повесят нижний спойлер. Кроме того, у Tucson будут сдвоенные патрубки выхлопной системы.

Фото: www.motor1.com

Но главные "фишки" дизайнеры предусмотрели в передней части кроссовера. Теперь модель станет похожей на "старший" кроссовер Hyundai Santa Fe. У нее тоже будет двухярусная оптика, в которой верхний блок - с ДХО и поворотниками - аккуратно интегрирован в решетку радиатора новой формы. Обращает на себя внимание и рисунок "гриля" - он не повторяет прежние наработки компании.

Фото: www.instagram.com/sirolli_vdubs
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"Автомобиль очень интересен визуально, - ранее рассказал журналистам менеджер по продукции Hyundai Эндрю Туатахи. - И я думаю, что за счет этого он сможет привлечь новую аудиторию".

Что касается оснащения, то в моторной гамме нового Tucson могут появиться двигатель семейства Theta3 объемом 2,5 литра и гибридная установка, которые используются в новом седане Sonata. Как предполагает Motor1, премьера нового поколения состоится во втором квартале 2020 года.

Фото: www.motor1.com
#Hyundai