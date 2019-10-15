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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сибирские ученые нашли фильм, сюжет которого скопирован в "Джокере"

Текст: Наталья Граф (Томск)
Искусственный интеллект, разработанный учеными из Томска, обнаружил заимствования в хитовом фильме "Джокер" Тодда Филлипса. Аппаратно-программный комплекс выдал заключение, что сюжет психологической драмы совпадает с сюжетом популярного фильма "V - значит вендетта" сестер Вачовски.

Искусственный интеллект уже не раз выявлял плагиат в новинках современного кинематографа. К примеру, машина обнаружила, что сюжетная линия "Игры Престолов" полностью совпадает с основной сюжетной линией "Звездных войн". А "Фантастические твари" имеют заимствования из советского фильма "Гостья из будущего".

Фото: kinopoisk.ru
Сибирские ученые нашли плагиат в фильме "Аквамен"

- Часто при написании сценария авторы применяют инверсию - изменение пола персонажей на противоположный (как это произошло в Гарри Поттере, инверсно копирующем сюжет Золушки: основной персонаж мальчик - а не девочка, Фея-крестная превращается в Мага-Крестного, а крыса, превращающаяся в кучера - инвертирована в анимага-человека, способного превращаться в крысу) , - рассказал "РГ" автор разработки, ученый Евгений Гарин. - Каждый раз при проверке произведения на плагиат встает вопрос - является ли произведение 100% копией от первоисточника и какова доля авторского вклада в новое прочтение произведения. "Джокер" же в этом смысле является уникальным произведением, но - с неуникальным сюжетом.

Искусственный интеллект пришел к выводу о том, что создатели картины позаимствовали сюжет у сестер Вачовски, написавших сценарий фильма "V - значит вендетта". Совпадений, действительно, множество.

Так, центральный персонаж обоих фильмов - это человек, переживший насилие в детстве.

- В "V" это отражено в виде физических последствий, в "Джокере" - в последствиях для психики, -рассказывает Евгений Гарин. - В "V" герой сознательно стремится поднять народ на восстание. В "Джокере" бунт происходит сам собой в качестве фона, его провоцирует сам кандидат в мэры Готема Томас Уэйн своим отношением к народу как к неудачникам и клоунам.

В обоих фильмах от руки основного персонажа гибнут его мучители. Но в "V" это осмысленные действия, постепенно ведущие к революции. А в Джокере это личная месть сумасшедшего, переставшего принимать лекарства. Все события в "V" имеют причину и следствия - Иви совсем не случайно встречает V: он следит за ней, чтобы получить пропуск в телестудию. В "Джокере" это случайная девушка в метро, случайная соседка Софи, за которой Артур устраивает слежку, не решаясь просто подойти и познакомиться. В "V" отношения с Иви постепенно развиваются, проходя через кризисы взаимных проверок и откровений. В "Джокере" отношения с Софи - больная фантазия с недоговоренным финалом.

- "V" - это рассказ о том, что и один в поле воин. Рассказ, героизирующий борьбу личности с тоталитарным режимом. Рассказ о ненасильственном протесте. "Джокер" - это рассказ о случайном сумасшедшем, стечением обстоятельств выбранного толпой символом народного бунта - ужасного и бессмысленного, а потому - не имеющего будущего, - говорит Гарин. - Именно поэтому при одном и том же сюжете "V" - это утопия, а "Джокер" - реалистичная антиутопия.

Фото: EPA/MARIO RUIZ.
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Как уже рассказывала "РГ", сибирские ученые изначально разработали данную программу для выявления плагиата в докторских диссертациях, различных научных работах, патентах. Однако в ходе экспериментов с аппаратно-программным комплексом изобретатели выявили плагиативные копии, частичные заимствования и первоисточники ряда произведений мировой художественной литературы и кинематографии. По словам ученых, сегодня антиплагиат не имеет коммерческого применения ни в России, ни за рубежом в силу несовершенства законодательства в области защиты авторского права.

- Мы считаем, что основные выгоды от применения искусственного интеллекта лежат не в области защиты интеллектуальной собственности или управлении старыми технологическими комплексами, - говорит один из авторов проекта Николай Бадулин.

В будущем ученые намерены использовать Искусственный интеллект в "обратную сторону" - для создания произведений с действительно уникальным сюжетом.

Общество Наука Культура Кино и ТВ Мировое кино Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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