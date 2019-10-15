Тело умершего на отдыхе в "Артеке" ребенка доставили в Петербург

В Петербург доставлено тело 12-летнего мальчика, который в минувшие выходные скончался в больнице Ялты, сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по здравоохранению. Ребенок приехал в Крым на отдых в международный детский центр "Артек".

Сейчас близким школьника оказываются психологическую помощь, а также содействие при подготовке похорон.

Известно, что ребенок скончался от пневмонии. Школьника в минувшую пятницу доставили в больницу Ялты, но несмотря на усилия врачей, он скончался через несколько часов.

Между тем в обстоятельствах случившегося разбираются следователи. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Также власти Петербурга создали комиссию, в которую вошли представители ведомств, ответственных за образование и здравоохранение. Перед специалистами стоит задача выяснить, как проводилось обследование ребенка перед вылетом на отдых и была ли возможность выявить болезнь на ранней стадии.

Также недавно стало известно, что медслужбу лагеря "Артек" проверит Росздравнадзор.