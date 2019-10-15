"Родина-мать зовет!" начала освобождаться от строительных лесов

В Волгограде начались работы по освобождению монумента "Родина-мать зовет!" от строительных лесов. Конструкции уже сняты с 30 по 20 ярусы.

Как сообщает пресс-служба Минкультуры России, реставрационные работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме. Леса убирают с тех частей скульптуры, где устранены трещины и воссозданы утраченные фрагменты. Реставраторы обрабатывают каждую трещину, а после под давлением через инъекторы и пакеры заполняют пустоты внутри монумента особым сохраняющим составом. Затем скульптура покрывается гидрофобным раствором, который будет беречь памятник пыли, тумана и ветряной эрозии.

Всего строители выявили на главном монументе Мамаева кургана около 180 тысяч дефектов и 14 километров трещин.

Полностью 85-метровую бетонную скульптуру освободят от строительных лесов 27 октября, а завершить всю реконструкцию планируется к маю 2020 года.

Справка "РГ"

Скульптура "Родина-мать зовет!" была открыта 15 октября 1967 года. Перед началом работ на Мамаевом кургане саперы обезвредили свыше 40 тысяч мин и снарядов. Для строительства памятника потребовалось 5500 тонн бетона и 2400 тонн металлических конструкций. Общая высота скульптуры - 85 метров. Меч длиной 33 метра и весом 14 тонн был первоначально сделан из нержавеющей стали и титана. Из-за большой парусности и веса в 1972 году клинок заменили на стальной.