Трамп: США сохранят военное присутствие на юге Сирии

Покидающие Сирию американские военные будут передислоцированы, но останутся в регионе, "чтобы следить за ситуацией". Об этом говорится в распространенном в понедельник завявлении президента США Дональда Трампа.

Сообщается также, что небольшое число военнослужащих США останется на базе международной коалиции в Эт-Танфе в провинции Хомс на юге Сирии. По словам Трампа, они продолжат уничтожать остатки ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"), пишет ТАСС.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган девятого октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии. Турция намерена создать зону безопасности глубиной около 30-35 километров от своей границы на территории САР, зачищенную от террористов и отрядов сирийских курдов, которых Анкара также считает террористами, связанными с турецкой Рабочей партией Курдистана.

США начали спешно выводить своих военных из Сирии, опасаясь, что те могут попасть под огонь турецкой армии, ведущей наступление на севере арабской республики. В воскресенье глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в ближайшее время из района операции выведут еще около тысячи американских военнослужащих. Ранее газета The Washington Post сообщила, что турецкая артиллерия, по мнению Вашингтона, умышленно обстреляла позиции американских военных на севере Сирии. Инцидент произошел 11 октября в районе города Кобани в сирийской провинции Ракка.