Новости

В бразильском штате Баия введен режим ЧП из-за загрязнений пляжей нефтью 02:13
Не менее 50 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии 02:08
США ввели санкции против минобороны и минэнерго Турции 01:34
Трамп: США сохранят военное присутствие на юге Сирии 01:08
В Мексике преступники из засады расстреляли 14 полицейских 00:53
Трамп анонсировал увеличение до 50% пошлин на сталь для Турции 00:30
В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов 14.10.2019
Трамп заявил, что не против, "чтобы Асад защищал курдов от Турции" 14.10.2019
Минобороны не обсуждало с Турцией операцию в сирийском городе Кобани 14.10.2019
"Бронетранспортер из будущего". Маск рассказал о внешности пикапа Tesla 14.10.2019
Путин обсуждал в Саудовской Аравии цены на нефть 14.10.2019
Путин подписал указ о представителях Минсельхоза за границей 14.10.2019
Сирийская армия вошла в Манбидж 14.10.2019
Глава дипломатии ЕС поддержала план решения конфликта в Донбассе 14.10.2019
В Петербурге сменился глава комитета по благоустройству 14.10.2019
Лавров рассказал, как стать министром иностранных дел 14.10.2019
Лавров: Ассанжа могут пытать в британской тюрьме 14.10.2019
Пентагон приказал всем американским войскам покинуть северную Сирию 14.10.2019
"Джокер" продолжает лидировать в российском прокате 14.10.2019
В Ленобласти ребенку сделали переливание крови в утробе матери 14.10.2019
Фура Филиппа Киркорова чуть не застряла в Печоре 14.10.2019
Москалькова назвала мутантом подозреваемого в убийстве школьницы 14.10.2019
Москва-река изменила цвет в районе набережной Шевченко 14.10.2019
В Перми водитель иномарки сбил группу детей 14.10.2019
В Болгарии умер прибывший на матч сборной английский болельщик 14.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
15.10.2019 01:08
Рубрика: В мире

Трамп: США сохранят военное присутствие на юге Сирии

Фото: AP Photo/Maya Alleruzzo Фото: AP Photo/Maya Alleruzzo
Фото: AP Photo/Maya Alleruzzo

Покидающие Сирию американские военные будут передислоцированы, но останутся в регионе, "чтобы следить за ситуацией". Об этом говорится в распространенном в понедельник завявлении президента США Дональда Трампа.

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Трамп: Европа должна забрать себе оставшихся в тюрьмах Сирии террористов

Сообщается также, что небольшое число военнослужащих США останется на базе международной коалиции в Эт-Танфе в провинции Хомс на юге Сирии. По словам Трампа, они продолжат уничтожать остатки ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"), пишет ТАСС.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган девятого октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии. Турция намерена создать зону безопасности глубиной около 30-35 километров от своей границы на территории САР, зачищенную от террористов и отрядов сирийских курдов, которых Анкара также считает террористами, связанными с турецкой Рабочей партией Курдистана.

США начали спешно выводить своих военных из Сирии, опасаясь, что те могут попасть под огонь турецкой армии, ведущей наступление на севере арабской республики. В воскресенье глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в ближайшее время из района операции выведут еще около тысячи американских военнослужащих. Ранее газета The Washington Post сообщила, что турецкая артиллерия, по мнению Вашингтона, умышленно обстреляла позиции американских военных на севере Сирии. Инцидент произошел 11 октября в районе города Кобани в сирийской провинции Ракка.

В мире США В мире Ближний Восток Сирия Турецко-сирийский конфликт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин провел переговоры с саудовским монархом
Волин сообщил о завершении работы аналоговых передатчиков в РФ
Кремль ответил на вопросы о ситуации на севере Сирии
Медведев потребовал отчитаться за срыв строительства соцобъектов
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением