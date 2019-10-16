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Рубрика: Власть

Звонок от судьи

Арбитражные суды проинформируют правоохранителей о подделках документов
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(7992)
Госдума приняла во втором чтении проект поправок в Арбитражный процессуальный кодекс, прописывающий порядок действия арбитражных судов, если они обнаружили признаки преступления.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пояснил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, в таком случае арбитражный суд должен направить копию частного определения в органы дознания или предварительного следствия.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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"Правоохранительные органы будут обязаны в течение месяца сообщить о принятых мерах по частному определению арбитражного суда", - сообщил Павел Крашенинников.

Подозрительные моменты могут быть обнаружены как в действиях участников процесса, так и других лиц, например, чиновников, подписавших те или иные бумаги.

Вчера Павел Крашенинников выступал в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России на XIV Ежегодных научных чтениях памяти профессора С.Н. Братуся. Обсуждались вопросы регулирования инвестиций, поиска баланса между государственными и частными интересами. Особая роль в этом принадлежит арбитражным судам. Как сказал один из докладчиков, в несколько раз выросло число арбитражных процессов с участием иностранных инвесторов. Это говорит о росте доверия к нашим судам. Предлагаемая новация устранит серьезный пробел: суды общей юрисдикции при рассмотрении гражданских или административных дел вправе информировать правоохранительные органы об обнаруженных признаках преступления. А у арбитражных судов пока таких полномочий нет.

"Предложенные изменения будут способствовать укреплению законности и предупреждению преступлений в арбитражном процессе", - отметил Павел Крашенинников. Например, суды смогут направить в правоохранительные органы сообщение, если обнаружат в деле подлог, какие-то сфальсифицированные документы.

Если какой-то участник арбитражного спора принес подложный документ, суд сообщит в МВД

В свою очередь, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева подчеркнула, что создание благоприятного инвестиционного климата должна обеспечивать вся система нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционные отношения.

"На инвестиционный климат влияет все нормативное регулирование экономического блока общественных отношений", - сказала академик Хабриева.

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