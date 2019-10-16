Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдала авиакомпании "Сибирь" (S7) допуск на полеты в Кутаиси, но сможет его реализовать только после официального восстановления воздушного сообщения с Грузией. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"Это нормальная практика, когда авиакомпании продлевают или она получает допуск на выполнение полетов для того, чтобы иметь возможность в случае открытия воздушного сообщения начать полеты без замедления", - передает комментарий ведомства агентство "Москва".

Как известно, прямое авиасообщение между странами было прекращено с 8 июля по решению президента РФ Владимира Путина. Причиной послужили антироссийские акции протеста, вспыхнувшие в Тбилиси. Были приостановлены полеты как российских авиакомпаний, среди которых "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Red Wings и "Нордавиа" (Smartavia), так и грузинских - Georgian Airways, MyWay Airlines.

О каких-либо шагах грузинского руководства, направленных на нормализацию грузинско-российских отношений, пока не сообщалось В Москве спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что неправильно восстанавливать авиасообщение между РФ и Грузией без встречных шагов грузинских властей. По его мнению, президенту Грузии необходимо извиниться.