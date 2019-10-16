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16.10.2019 00:37
Рубрика: Спорт

Испания стала шестой командой, вышедшей на Евро-2020

Текст: Максим Домчев
Сборная Испании стала шестой командой, досрочно квалифицировавшейся в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
Фото: TT News Agency/Jessica Gow/via REUTERS Фото: TT News Agency/Jessica Gow/via REUTERS
Фото: TT News Agency/Jessica Gow/via REUTERS

Испанская команда на выезде встречалась со сборной Швеции, которая также претендует на участие в финальной части Евро-2020. В отличие от поединка против Норвегии, где подопечные Роберта Морено не удержали победу, на этот раз сборная Испании выступала в роли догоняющих.

Фото: REUTERS
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На 50-й минуте встречи нападающий "Краснодара" Маркус Берг в который раз утер нос скептикам, забив очередной мяч за национальную команду. Спустя 10 минут у испанцев добавилась еще одна проблема - травму получил Давид де Хеа, которого пришлось заменить. В конце встречи испанцы предприняли осаду ворот соперника, и она увенчалась успехом на второй компенсированной минуте. Родриго сумел поразить ворота соперника и принес Испании столь желанную ничью, которая вывела команду в финальную часть Евро-2020.

Ранее себе гарантировали участие в этом турнире команды Бельгии, России, Италии, Польши и Украины.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Чемпионат Европы по футболу - 2020
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