Испания стала шестой командой, вышедшей на Евро-2020

Сборная Испании стала шестой командой, досрочно квалифицировавшейся в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

Испанская команда на выезде встречалась со сборной Швеции, которая также претендует на участие в финальной части Евро-2020. В отличие от поединка против Норвегии, где подопечные Роберта Морено не удержали победу, на этот раз сборная Испании выступала в роли догоняющих.

На 50-й минуте встречи нападающий "Краснодара" Маркус Берг в который раз утер нос скептикам, забив очередной мяч за национальную команду. Спустя 10 минут у испанцев добавилась еще одна проблема - травму получил Давид де Хеа, которого пришлось заменить. В конце встречи испанцы предприняли осаду ворот соперника, и она увенчалась успехом на второй компенсированной минуте. Родриго сумел поразить ворота соперника и принес Испании столь желанную ничью, которая вывела команду в финальную часть Евро-2020.

Ранее себе гарантировали участие в этом турнире команды Бельгии, России, Италии, Польши и Украины.