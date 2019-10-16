Военный самолет США пролетел над турецкими войсками в Сирии

Американцы решили показать, кто в Сирии хозяин. Военный самолет США пролетел над позициями турецкой армии недалеко от места дислокации американских войск. Журналисты Reuters назвали данный маневр "демонстрацией силы".

В то же время президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция "Источник мира" на севере соседней арабской республики (САР) будет продолжена. "Наша цель - удалить террористов на 32 километра от границы. Для координации на поле мы ведем переговоры с США и Россией", - подчеркнул политик.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода войск с северо-востока Сирии. При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что американские военные будут передислоцированы, но останутся в регионе, "чтобы следить за ситуацией".