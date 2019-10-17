Лавров провел переговоры с главой МИД Беларуси

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей провели телефонные переговоры.

"Обсуждались актуальные вопросы взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран и график ближайших контактов", - говорится на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. Стороны также затронули актуальные моменты международной и региональной повестки.

Накануне стало известно, что соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании виз готово. Российская сторона рассчитывает подписать документ до конца года.

"Мы слышим от белорусской стороны заверения в том, что никаких проблем с точки зрения текста и препятствий для его подписания нет", - заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов, которого цитирует ТАСС. По словам дипломата, вместе с тем дата подписания пока не назначена.