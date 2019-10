Названо еще одно кардинальное отличие PlayStation 5 от предыдущих версий

Сетевой информатор, скрывающийся под ником PSErebus, опубликовал в своем твиттер-аккаунте предупреждение для геймеров - не спешить избавляться от дисков для консолей Sony предыдущих поколений перед выходом PlayStation 5.

Таким образом, сделан очень "толстый" намек на полную совместимость PS5 с играми от PS1, PS2, PS3 и PS4.

С одной стороны - инсайдер заслужил доверие, правильно назвав официального анонса дату выхода The Last of Us Part II.

Но с другой - сложно представить, как инженеры компании смогут реализовать такую сложную задачу на техническом уровне. В последний раз японцы добавляли обратную совместимость во втором поколении своих игровых систем. На PS2 запускались игры от PS1, а еще новой на тот момент консоли можно было подключить карты памяти и геймпады от предыдущей версии.

В случае с PlayStation 5 основным камнем преткновения служит PS3. В свое время ее сложная аппаратная архитектура стала настоящим кошмаром для разработчиков игр, что во многом определило отставание Sony от конкурентов из Microsoft в середине нулевых. Именно по этой причине отсутствует всякая "связь поколений" между PS3 и PS4.

На самом деле варианта всего два. Первый - "железный", т.е. использование модифицированных блоков с предыдущих приставок. Такой подход в теории должен быть дороже в производстве. Учитывая, что данных о цене все еще не поступало, возможно, Sony и пойдет по этому пути, подняв при этом ценник. Второе решение - это софтверная эмуляция, которая не требует затрат, но для корректной работы должна тонко отстраиваться в зависимости от требований буквально каждой отдельной игры.

В любом случае стоит дождаться официальных заявлений японской компании. Старт продаж нового поколения PlayStation назначен на конец 2020 года.