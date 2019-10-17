В Японии могут перенести парад по случаю восшествия императора на престол

Из-за последствий мощного тайфуна "Хагибис", обрушившегося в субботу на страну, парад по случаю восшествия на престол нового императора Японии Нарухито может быть перенесен. Ранее мероприятие планировалось на 22 октября.

Сейчас правительство Японии занимается изучением данного вопроса, сообщило в четверг общественное телевидение страны. Новые даты парада пока не называют, пишет ТАСС.

По последним данным, жертвами тайфуна "Хагибис" стали 77 человек, 10 числятся пропавшими без вести, более 340 жителей получили травмы. Продолжаются поисково-спасательные и восстановительные работы, в которых задействованы 110 тысяч человек.

Император Нарухито вступил на престол первого мая этого года, ему были вручены символы его полномочий - главная государственная и личная императорская печати, а также священные регалии: меч и драгоценная яшма. Ряд церемоний, посвященных интронизации, также был запланирован на 22 октября и на ноябрь.