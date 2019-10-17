Видео: загоревшаяся в США фура создала на трассе гигантскую пробку

В буквальном смысле огненное видео снял неизвестный нам автомобилист из американского Луисвилля (штат Кентукки). Пожар в кабине грузовика привел к образованию огромной, почти в два километра, пробки, наверное, самой большой к югу от реки Огайо за всю историю штата.

В отличие от недавнего случая в Миссури, где за какую-то пару минут подчистую сгорел заполненный под завязку бензовоз, здесь возгорание возникло прямо в кабине или в расположенном под кабиной топливном баке. В связи с этим некоторую тревогу вызывает судьба водителя. Не сильно ли он пострадал? Сумел ли покинуть кабину?

По злой логике судьбы трагедия произошло в одном из самых безопасных муниципалитетов страны (в последние годы Луисвилль стабильно входит в десятку наименее криминогенных городов США), где о преступлениях знают в основном из телевизионных новостей, а ЧП случаются чрезвычайно редко. Наготове ли были спасатели? Быстро ли среагировали? Осталось ли что-нибудь в итоге от грузовика? Есть большие сомнения...