Президент Каталонии призвал манифестантов прекратить насилие и вандализм

Президент Каталонии Ким Торра обратился вечером в четверг, 17 октября, по телевидению с просьбой к манифестантам, которые уже пятый день проводят митинги в центре Барселоны с требованием отпустить осужденных организаторов референдума 2017 года и предоставить региону независимость. Как заявил Торра, "насилие необходимо прекратить".

Выступление президента прозвучало на фоне продолжающихся беспорядков в центре Барселоны. Начиная с 19 часов 17 октября многие центральные улицы перекрыты. Порядка 15 тысяч человек собрались на очередной митинг. Часть протестующих, как и в предыдущие дни, вступает в стычки с полицией, забрасывая ее камнями и коктейлями Молотова, поджигая перегораживающие улицы мусорные баки. Активисты применяют тактику городской партизанской войны, действуя небольшими группами с разных сторон. Полицейские жестко отвечают резиновыми дубинками и слезоточивым газом.

В ходе протестов есть пострадавшие, машины скорой помощи пытаются пробиться сквозь толпу к месту событий. Над городом, начиная с полудня, кружит полицейский вертолет. Причем сегодня он барражирует выше, чем в предыдущий вечер. Видимо, причина в том, что вчера активисты попытались обстрелять его пиротехникой.

При этом в соцсетях некоторые возмущаются, что пока некоторые рискуют жизнью за свободу Каталонии, многие приходят просто сделать селфи на фоне беспорядков.

18 октября в Барселоне обещают манифестации с участием нескольких сотен тысяч человек и всеобщую забастовку. Туристам власти советуют избегать прогулок в районах демонстраций и быть крайне осторожными.