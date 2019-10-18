Дело главы центра реабилитации, где умер Марьянов, направлено в суд

Как ранее сообщала "Российская газета", Оксану Богданову обвинили по двум статьям уголовного кодекса - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека" и "Оставление в опасности".

По версии следствия, с 6 по 15 октября 2017 года Дмитрий Марьянов находился в реабилитационном центре. От Марьянова 15 октября бывшим клиентам и консультантам центра неоднократно поступали жалобы на плохое самочувствие и боль в ноге. Директору центра не менее 10 раз сообщали, что актеру плохо и его необходимо отправить в больницу.

"Располагая сведениями о наличии у Марьянова серьезного заболевания и об отсутствии в центре медицинского персонала для оказания соответствующей помощи, а также зная об отсутствии у актера средств связи для самостоятельного обращения в больницу, директор центра осознавала, что он находится в опасном для его жизни и здоровья состоянии" - сказано в обвинительном заключении.

Однако Богданова запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра.

В результате, несмотря на запрет, видя тяжелое состояние Марьянова, скорую помощь вызвал мужчина, который также лежал в центре. Актера отвезли в больницу, где была констатирована его смерть.

По мнению эксперта, при своевременном направлении Марьянова в лечебное учреждение с момента появления у него первых жалоб на плохое самочувствие и до развития клинических признаков тяжелого шока сохранение его жизни было бы возможным.