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18.10.2019 10:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело главы центра реабилитации, где умер Марьянов, направлено в суд

Текст: Александр Степанов
Глава подмосковного реабилитационного центра "Феникс", где умер известный российский актер Дмитрий Марьянов, предстанет перед судом. Как сообщила представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий, расследование этого уголовного дела завершено, оно с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщала "Российская газета", Оксану Богданову обвинили по двум статьям уголовного кодекса - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека" и "Оставление в опасности".

Фото: ТАСС
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По версии следствия, с 6 по 15 октября 2017 года Дмитрий Марьянов находился в реабилитационном центре. От Марьянова 15 октября бывшим клиентам и консультантам центра неоднократно поступали жалобы на плохое самочувствие и боль в ноге. Директору центра не менее 10 раз сообщали, что актеру плохо и его необходимо отправить в больницу.

"Располагая сведениями о наличии у Марьянова серьезного заболевания и об отсутствии в центре медицинского персонала для оказания соответствующей помощи, а также зная об отсутствии у актера средств связи для самостоятельного обращения в больницу, директор центра осознавала, что он находится в опасном для его жизни и здоровья состоянии" - сказано в обвинительном заключении.

Однако Богданова запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра.

В результате, несмотря на запрет, видя тяжелое состояние Марьянова, скорую помощь вызвал мужчина, который также лежал в центре. Актера отвезли в больницу, где была констатирована его смерть.

По мнению эксперта, при своевременном направлении Марьянова в лечебное учреждение с момента появления у него первых жалоб на плохое самочувствие и до развития клинических признаков тяжелого шока сохранение его жизни было бы возможным.

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