На Урале простились с убитой из-за машины девушкой

Сотни людей пришли сегодня к церкви в Каменске-Уральском, чтобы проститься с 27-летней Ксенией, жестоко убитой из-за автомобиля.

Похороны девушки прошли в ее родном городе. У нее осталась девятилетняя дочь и мама-пенсионерка.

Напомним, жительница Екатеринбурга без вести пропала 10 октября, после того, как договорилась с потенциальными покупателями своей Audi. Она уехала на встречу и перестала выходить на связь. Позднее машина "всплыла" у перекупщиков в Челябинске. Тело попавшей нашли в коллекторе на Уралмаше - именно в этом микрорайоне ей назначили ранее встречу злоумышленники.

Оперативно были установлены личности троих подозреваемых - двух мужчин и женщины 1990, 1977 и 1988 годов рождения. По данным следствия, они убили девушку, чтобы завладеть машиной.

Накануне суд арестовал всех троих до 11 декабря. Им предъявлено обвинение по ч. 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и ч. 4 ст.162 УК РФ (разбой). Наказание за наиболее тяжкое из преступлений - вплоть до пожизненного.