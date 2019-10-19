НАМИ зарегистрировал названия новых Aurus

ФГУП НАМИ зарегистрировал как товарные знаки наименования Komendant и Arsenal. Свидетельства на имена институт получил недавно - в августе 2019 года, -информация об этом содержится в базе Роспатента.

Напомним, что оба названия будут использоваться в модельной линейке автомобилей Aurus, созданных в рамках проекта Единая модульная платформа (ЕМП). "Арсеналом" называется минивэн ЕМП-4125, "Комендантом" - внедорожник ЕМП-4124. НАМИ - разработчик и производитель автомобилей ЕМП.

Слово Senat, которым именуются первенцы линейки Aurus - седан и лимузин, - зарегистрировано как товарный знак еще в 2017 году.

Все три имени происходят от названий башен московского Кремля.

Удивительно, что товарные знаки зарегистрированы именно на ФГУП НАМИ, хотя за продвижение и продажи автомобилей новой российской марки отвечает другая структура - ООО "Аурус". У нее три совладельца - ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд Tawazun из ОАЭ (36%) и Sollers (0,5%).

Патентные изображения. Фото: База Роспанента.

Единственной не показанной широкой публике моделью Aurus остается внедорожник Komendant. Впрочем, фото этого автомобиля в недособранном виде публиковались в конце апреля пресс-службой Минпромторга РФ. Ожидается, что Komendant пойдет в производство в 2021 году.

По агрегатной части Komendant будет полностью повторять седан Senat - 4,4-литровый бензиновый V8 мощностью 598 л.с., 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, встроенный между ними электромотор и полный привод. Шасси имеет несколько настроек движения, включая Auto, Sport, Comfort и Allroad. Впрочем, такая же "шайба" с режимами есть и у Senat. Степень унификации ходовой части между седаном и внедорожником ради снижения себестоимости составляет 100%. По этой же причине на всех Aurus сделан высокий дорожный просвет - 200 мм.