Минпромторг рассекретил внедорожник Aurus Komendant

Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало фотографии российского представительского внедорожника Aurus Komendant. С первым экземпляром лично ознакомился глава Минпромторга Денис Мантуров.

Эксклюзивные кадры: Денис Мантуров за рулем внедорожника "Аурус Комендант"

На днях глава Минпромторга лично ознакомился с внедорожником и поделился первыми впечатлениями об автомобиле.

Подробнее: https://t.co/TrfMTMZMQL #aurus #komendant pic.twitter.com/T7k7GzA1kz — Минпромторг России (@minpromtorg_rus) 30 апреля 2019 г.

Полностью идентифицировать внедорожник тяжело. На снимках можно оценить внешний вид автомобиля (окрашенного в белый цвет) за исключением дизайна передней и задней частей, а также внутреннее убранство, выполненное в строгой черной отделке.

Дать представление о том, каким будет облик серийного внедорожника, могут показанные ранее патентные изображения и рендеры. Судя по ним, дизайн Aurus Komendant получит "передок" в стилистике Senat S600 и индивидуально спроектированный остальной кузов. Внедорожник почти полностью унифицирован с седаном - в том числе и по высоте посадки в салоне. Интерьер нам также знаком по четырехдверке.

Зазоры кузовных панелей и недособранность внутри говорят о том, что перед нами внедорожник из предсерийной партии. Финальную версию "Коменданта" должны представить через несколько недель.

Komendant пополнит семейство Aurus, в которое войдут седан, лимузин (обычный и бронированный), минивэн, кабриолет, купе и "массовый кроссовер". В основу внедорожника легла общая для всех автомобилей семейства Aurus архитектура "Единая модульная платформа" (ЕМП). Унифицированная платформа разработана ФГУП "НАМИ".

Технически Komendant ничем не отличается от уже построенных седана Senat S600, лимузина Senat L700, минивэна Arsenal и кабриолета Senat Cabrio. Все семейство исключительно полноприводное (с муфтой подключения передней оси), имеют повышенный клиренс (200 мм) и четыре ездовых режима шасси, включая внедорожный Allroad, оснащается гибридной силовой установкой, включающей в себя 598-сильный бензиновый двигатель V8 объемом 4,4 литра, который работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей. Силовой агрегат агрегатирован с 9-диапазонным российским "автоматом" KATE-R932.

Ранее Мантуров заявлял, что прототип перспективного внедорожника Aurus Komendant будет готов до конца апреля 2019 года. Komendant составит конкуренцию Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga.

Кроме того, Денис Мантуров сообщал, что на базе "ЕМП" также сделают укороченный среднеразмерный массовый кроссовер, который будет проще и дешевле Komendant.

Сам министр недавно пересел на седан Senat S600, но при этом выразил желание ездить именно на Komendant. Прежде автомобили из проекта "Единая модульная платформа" использовали только премьер-министр Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин.

Розничные продажи Aurus начнутся в 2020 году. Первый автосалон планируется открыть в июне 2019 года на территории бывшего автозавода ЗИЛ. Цены должны объявить во второй половине мая. Предварительная стоимость Aurus Senat S600 будет составлять 10 000 000 - 12 000 000 рублей.

В 2019-2020 годах Aurus будут собирать на мощностях ФГУП "НАМИ" в Москве, они позволяют выпускать 150-200 машин в год. В 2021 году к производству автомобилей подключится завод Sollers в Елабуге, это позволит увеличить объемы их выпуска до 5000 единиц в год. Помимо российского рынка, автомобили Aurus будут поставлять и на экспорт.