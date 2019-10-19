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19.10.2019 12:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы

Текст: Роман Маркелов
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова взяла под личный контроль оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим в Красноярском крае, где в эти выходные прорвало дамбу. Как сообщила пресс-служба министерства, эвакуировать пострадавших в федеральные медучреждения пока не нужно - для жителей организуют отдельный медицинский пункт.

"По имеющимся в настоящее время данным, в Курагинскую районную больницу эвакуированы 14 человек, трое в тяжелом состоянии с различными травмами, 11 человек - в состоянии средней тяжести. Из краевой клинической больницы Красноярска в Курагино вылетела бригада из 7 специалистов (2 анестезиолога-реаниматолога, нейрохирург, травматолог, абдоминальный хирург и 2 фельдшера). Рейсом санавиации пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, доставят в Красноярскую краевую больницу", - следует из сообщения Минздрава РФ.

Фото: РИА Новости
Обрушившаяся дамба в Красноярском крае не была зарегистрирована

Разрушение дамбы произошло минувшей ночью в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба, где шла добыча золота. Вода, прорвавшая дамбу, затопила два временных рабочих общежития. Местные власти эвакуировали жителей поселка.

МЧС сообщило, что 15 человек погибли, столько же пропали без вести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по поводу случившегося, а на месте сейчас работают криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел, передает "Интерфакс".

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Минздрав Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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