Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы

"По имеющимся в настоящее время данным, в Курагинскую районную больницу эвакуированы 14 человек, трое в тяжелом состоянии с различными травмами, 11 человек - в состоянии средней тяжести. Из краевой клинической больницы Красноярска в Курагино вылетела бригада из 7 специалистов (2 анестезиолога-реаниматолога, нейрохирург, травматолог, абдоминальный хирург и 2 фельдшера). Рейсом санавиации пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, доставят в Красноярскую краевую больницу", - следует из сообщения Минздрава РФ.

Разрушение дамбы произошло минувшей ночью в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба, где шла добыча золота. Вода, прорвавшая дамбу, затопила два временных рабочих общежития. Местные власти эвакуировали жителей поселка.

МЧС сообщило, что 15 человек погибли, столько же пропали без вести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по поводу случившегося, а на месте сейчас работают криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел, передает "Интерфакс".