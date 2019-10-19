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19.10.2019 13:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Путин поручил помочь пострадавшим при прорыве дамбы под Красноярском

Президент РФ Владимир Путин поручил принять все меры по оказанию помощи людям в связи с ЧП на дамбе в Красноярском крае. Об этом, как передает ТАСС, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент выслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса об аварии.

Фото: РИА Новости
Обрушившаяся дамба в Красноярском крае не была зарегистрирована

Как добавил Песков, глава государства поручил выяснить причины произошедшего и не допустить последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты.

В ночь с пятницы на субботу произошел порыв дамбы в поселке Щетинино, затопило два рабочих общежития временного типа. Согласно последним данным, в результате инцидента погибли 12 человек, 14 пострадавших госпитализированы в Курагинскую ЦРБ, состояние троих оценивается врачами как тяжелое. Судьба еще 10-15 человек неизвестна.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Власть Работа власти Президент Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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