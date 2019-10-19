Путин поручил помочь пострадавшим при прорыве дамбы под Красноярском

По его словам, президент выслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса об аварии.

Как добавил Песков, глава государства поручил выяснить причины произошедшего и не допустить последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты.

В ночь с пятницы на субботу произошел порыв дамбы в поселке Щетинино, затопило два рабочих общежития временного типа. Согласно последним данным, в результате инцидента погибли 12 человек, 14 пострадавших госпитализированы в Курагинскую ЦРБ, состояние троих оценивается врачами как тяжелое. Судьба еще 10-15 человек неизвестна.