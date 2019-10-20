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20.10.2019 03:45
Рубрика: В мире

Корреспондент "РГ" попал в засаду в центре Барселоны

Текст: Константин Волков (Барселона)
Перед сном я вышел прогуляться и посмотреть, что происходит в Барселоне, которую к ночи субботы снова охватили протесты. Еще в шесть вечера была мирная манифестация против насилия, и казалось, что все налаживается, но потом ребята в черном начали жечь баррикады из мусорных баков, и все стало почти как днем ранее.
Фото: Константин Волков/Российская газета Фото: Константин Волков/Российская газета
Фото: Константин Волков/Российская газета

Подожгли начало туристической улицы Рамбла у площади Каталония. Черные тени на фоне огня - красивая картинка, но пока я это делал снимок, как-то незаметно оказался в окружении поджигателей, которые неодобрительно косились на фотоаппарат. Почему-то считается, что снимать на телефон - нормально, а на большую камеру - нет. Предрассудок, оставшийся от доцифровых времен, вероятно.

Фото: Константин Волков / РГ
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Но тут завыли сирены, и приехала полиция, чтобы покарать хулиганов. На мне, как назло, была тоже черная рубашка, поэтому я счел за лучшее (хотя вряд ли это было и вправду лучшим решением) отбежать вместе с ребятами.

Бежал я хорошо, быстро и оказался в переулках готического квартала. Там узкие улочки среди высоких стен переплетаются и расходятся, и каждый следующий старинный дом красивее предыдущего.

Но тут я понял, что из-за решения побегать оказался в одной лодке с поджигателями. Только они бегали с какой-то целью, а себе я придумать цель так и не смог.

Я пошел степенным шагом по старому городу, надеясь вернуться к своему отелю, но в какую-бы узкую улочку не свернул, везде горели мини-баррикады из мусорных баков, и бегали ребята в черном. Потом в новостях сообщили, что они не теряли времени даром и успели заодно разгромить и разграбить салон сотовой связи, и я порадовался, что меня хотя бы туда не занесло вместе с ними.

Фото: Pau Barrena / AFP
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Потом я решил, что хватит заниматься ерундой, и пошел по направлению к отелю. Вышел снова на Рамблу, где уже успели потушить горящие баррикады. Но оказалось, что на другой стороне, где находится знаменитый рынок Бокериа (туристы ходят туда поесть морепродуктов), каждая улочка тоже перегорожена огненной баррикадой.

Дорога к отелю заняла немало времени, поскольку пришлось искать пути, куда еще не добежали поджигатели. Такой путь нашелся, но у самого отеля тоже был сюрприз - горящий мусорный бак.

Субботний вечер в Барселоне показал, насколько сложно бороться с летучими отрядами городских партизан. Пока неповоротливая полиция в доспехах и шлемах добиралась на своих броневиках до одного пожара, быстроногие ребята в черном разбегались и поджигали еще в десяти местах. Правоохранители пытались, конечно, преследовать их бегом, но в шлеме и бронежилете это занятие бесперспективное.

Сейчас поджоги в центре Барселоны продолжаются. Радикалы вернулись на ту площадь, где еще пару часов назад сидела мирная демонстрация, и устроили там большой костер, на дрова пошли массивные зонты уличного кафе. Похоже, столицу Каталонии ждет повторение ночи с пятницы на субботу, когда горящие баррикады парализовали весь центр.

182 человека пострадали в ходе беспорядков в Каталонии
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