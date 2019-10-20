Не менее 14 человек пострадали на протестах в Каталонии в субботу

Новости

Крупный пожар на складе в Москвы ликвидирован 12:27
Боксер Гвоздик оказался в больнице после поражения от Бетербиева 12:25
Под Ярославлем задержан подозреваемый в убийстве пятерых детей 12:05
Археологи нашли 30 нетронутых саркофагов с мумиями 11:59
СК назвал основную версию ЧП в Красноярском крае 11:53
Новак: Украина пока не ответила на российские предложения по газу 10:45
Задержаны подозреваемые по делу о прорыве дамбы под Красноярском 10:40
Пожар в складском помещении на западе Москвы локализован 10:04
Джонсон отправил письмо Туску с просьбой отсрочки Brexit на три месяца 10:02
"Симпатичная полуторка". УАЗ вспомнил о модели, которая не пошла в серию 10:00
Правительство обяжет банки проверять клиентов по номеру телефона 09:51
Трамп назвал Клинтон невменяемой и признался в любви к России 09:43
В Уфе семь студентов колледжа попали в больницу после обеда 09:40
В Петербурге побили рекорд по массовому стоянию на гвоздях 09:15
В усадьбе известного художника в Ленобласти нашли клад 09:03
Складское помещение загорелось на западе Москвы 08:55
Около 1000 американских военных будут переброшены из Сирии в Ирак 08:40
Врач рассказала о простых способах резко "похорошеть" 08:15
Павлюченко и Ходыкин взяли серебро на Skate America 07:47
Степанова и Букин выиграли, но стали вторыми на Гран-при в США 07:30
Российский фигурист завоевал бронзу на Skate Americа 07:10
На "горячую линию" по красноярской трагедии позвонили сотни человек 07:02
Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте 06:52
Силуанов рассказал о подушке безопасности при падении цен на нефть 05:54
В столице Чили ввели комендантский час 05:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как можно использовать старые мобильные устройства
Как можно использовать старые мобильные устройства
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
20.10.2019 12:22

Не менее 14 человек пострадали на протестах в Каталонии в субботу

Во время протестных акций в Каталонии травмы получили по крайней мере 14 человек, из них 11 в Барселоне и трое - в Жироне.

Такие данные озвучили экстренные службы региона, сообщает ТАСС. Известно также о задержании 13 человек.

Фото: Константин Волков/Российская газета
Корреспондент "РГ" попал в засаду в центре Барселоны

Озвученные цифры ниже показателей, зафиксированных в пятницу. Тогда правоохранители задержали 54 протестующих, а 19 человек были госпитализированы. Сообщалось почти о 200 пострадавших.

Акции протеста в Каталонии начались после того, как верховный суд Испании вынес приговор организаторам референдума о независимости 2017 года. Девять политиков получили тюремные сроки от 9 до 13 лет, еще трое будут выплачивать штраф.

Ситуация в Каталонии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Правительство обяжет банки проверять клиентов по номеру телефона
Под Ярославлем задержан подозреваемый в убийстве пятерых детей
Силуанов рассказал о подушке безопасности при падении цен на нефть
Около 1000 американских военных будут переброшены из Сирии в Ирак
Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса