Не менее 14 человек пострадали на протестах в Каталонии в субботу

Во время протестных акций в Каталонии травмы получили по крайней мере 14 человек, из них 11 в Барселоне и трое - в Жироне.

Такие данные озвучили экстренные службы региона, сообщает ТАСС. Известно также о задержании 13 человек.

Озвученные цифры ниже показателей, зафиксированных в пятницу. Тогда правоохранители задержали 54 протестующих, а 19 человек были госпитализированы. Сообщалось почти о 200 пострадавших.

Акции протеста в Каталонии начались после того, как верховный суд Испании вынес приговор организаторам референдума о независимости 2017 года. Девять политиков получили тюремные сроки от 9 до 13 лет, еще трое будут выплачивать штраф.