Под Ярославлем задержан подозреваемый в убийстве пятерых детей

Силовики в Ярославской области задержали мужчину, подозреваемого в поджоге жилого дома. В результате пожара в котором погибли семь человек, в том числе пятеро детей, сообщает СК России.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме № 13 на улице Ленинской в Ростове поступило в 4:43 19 октября. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из здания 25 человек и спасли из огня троих. Четыре человека попали в больницу, семеро погибли. Спасенных жильцов поселили в пункте временного размещения на улице Пролетарской.

По данным МЧС, тушение пожара продолжалось весь день и завершилось к 17.39 19 октября. После пожара власти ввели в Ростове режим ЧС.

Первоначально было возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Однако во время следствия стали известны детали, которые заставили силовиков пересмотреть свое решение. В ходе расследования дела следователями при содействии сотрудников Главного управления криминалистики СК РФ было установлено, что причиной возгорания стал поджог, в связи с чем уголовное дело переквалифицировано по пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", сообщили в СК.

Как уточнили в региональном УМВД, благодаря совместным действиям силовых ведомств личность злоумышленника и его местонахождение удалось установить, он задержан. Это житель Ярославской области, мужчина 1982 года рождения, пояснили в полиции.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, назначена серия экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается. Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.