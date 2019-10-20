Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем заявил, что был пьян

Появилось видео с кадрами допроса подозреваемого в поджоге многоквартирного жилого дома в Ярославской области, где в результате пожара погибли семь человек. Задержанный заявил, что в момент происшествия был пьян. Запись опубликовал Следственный комитет.

Как следует из видеоматериалов СК, подозреваемый ночью спустился по лестнице вниз, подошел к машине и взял зажигалку. На вопрос следователя, в каком состоянии он в тот момент находился, мужчина ответил: "В пьяном".

Напомним, многоквартирный жилой дом на улице Ленинской в Ростове загорелся рано утром 19 октября. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из здания 25 человек и спасли из огня троих. Четыре человека попали в больницу, семеро, в том числе пятеро детей, погибли.

Первоначально было возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Однако в ходе расследования было установлено, что реальной причиной возгорания стал поджог, в связи с чем уголовное дело переквалифицировали по пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".

- В рамках расследования уголовного дела задержан житель Ярославской области 1982 года рождения. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, - пояснили в СК.

По предварительной версии, поджог мужчина совершил из личной неприязни. Расследование уголовного дела продолжается. Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.