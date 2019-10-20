В минувшую пятницу большой актовый зал областной научной библиотеки имени Белинского в Екатеринбурге раз за разом взрывается аплодисментами, но никто из посетителей на нарушение священной библиотечной тишины не сетовал. В это время читатели превратились в зрителей, а герои публикаций сошли с газетных полос и сами рассказали свои истории. Именно так - "Газетные истории" - журналисты регионального филиала "РГ" решили назвать спектакль, который они придумали еще весной.

Самым трудным было отобрать публикации. В итоге остановились на трех историях разных лет: Ларисы Ионовой, Светланы Добрыниной и Марины Порошиной (она же написала инсценировку).

- Мы хотели, чтобы читатели и зрители вместе с журналистами радовались счастью необычной семейной пары и успеху настойчивой бабушки первоклассника или горевали об утрате замечательных людей, читая об авариях и природных катаклизмах, - рассказала автор идеи Марина Гущина, специалист по маркетингу местного филиала "Российской газеты". - Словом, чтобы, читая "Российскую газету", люди не только из первых рук узнавали о событиях в сфере экономики, политики, здравоохранения, ЖКХ, но и испытывали нормальные человеческие чувства, словно пообщавшись с живущими рядом хорошими людьми.

За постановку необычного спектакля взялся коллектив любимого екатеринбургскими зрителями Народного театра имени Григория Гецова, который премьерой "Газетных историй" открыл свой 103-й (!) сезон.

- Материал, конечно, непривычный, - говорит режиссер-постановщик спектакля Сергей Мажаров. - Но тем интереснее было с ним работать и мне, и актерам. У нас сомнений не было.

...Сбойки, досылы, чердаки, полосы, строки, а помимо обычной газетной работы - афиши, театральные программки, репетиции, предпоказы, доставка декораций... И вот наконец - премьера! Со сцены с нами говорит Журналист в убедительном исполнении Сергея Мажарова, который день за днем честно выполняет свою работу. Катя Смолякова, его случайная попутчица в аэропорту, очаровывает зрителей своим заразительным желанием быть счастливой... Она погибнет в авиакатастрофе, написав последний пост в соцсетях о счастье и о том, что "все неслучайно в нашей жизни". Именно исполнительница роли Кати Виктория Куликова заставила многих в зале плакать.

Бабушка из деревни Сапегина возит внука Артура в школу на лошади, потому что в деревне нет нормальной дороги. Но Светлана Анатольевна и ее говорящая лошадь Лейла (смешные и выразительные работы Натальи Лапенковой и Анастасии Третьяковой) не унывают и верят в перемены. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Абрамов, закончивший войну в Берлине, отважился на штурм своей "последней крепости" и женился на двадцатилетней Марине. Прекрасный дуэт ветерана театра Александра Шевнина и юной Алены Ростовщиковой растрогал зрителей и в очередной раз убедил в том, что настоящей любви все возрасты покорны. Что объединяет эти истории? Их герои любят жизнь, принимают предлагаемые обстоятельства и становятся не наблюдателями, а действующими лицами. И зрители им поверили.

- Я слабо представлял себе, как можно поставить спектакль на основе газетных текстов, - признается декан департамента "Факультет журналистики" УрФУ Борис Лозовский. - Все-таки газетный материал и пьеса - жанры, очень друг от друга далекие. Но убедился, что в каждом по-настоящему хорошем тексте есть своя драматургия. У вас все сложилось, меня задели рассказанные истории. И я рад, что на спектакль пришли студенты журфака, потому что разговор оказался еще и про профессию.

Как ни странно - да, и про профессию тоже. Журналисты "Российской газеты" - из тех профессионалов, которые месяцами будут отслеживать ситуацию, не давать покоя своими запросами правоохранительным органам и властным структурам и добиваться в итоге решения проблем отдельной семьи, предприятия или города. Перед спектаклем зрители увидели выставку "Наши статьи решают", в которой мы показали действенность наших материалов за последнее время. Например, только в этом году журналистам екатеринбургского филиала своими публикациями удалось кардинально поменять ситуацию, добившись запрета на работу мошенников от медицины и махинаторов на рынке ценных бумаг. Мы следим и за тем, как строится дорога в деревне Сапегина - и она там обязательно появится.

- Замечательный получился спектакль, - говорит сотрудник библиотеки имени Белинского Юлия Ваганова. - Никаких криков и заламываний рук, никаких постановочных эффектов, простые и честные истории, рассказанные простым и понятым языком... Но при этом у меня, как и у многих, были слезы на глазах.

"Газетные истории" заявлены в афише Театра имени Гецова, и мы надеемся, что постановку ждет долгая жизнь.