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Рубрика: Экономика

Силуанов рассказал о подушке безопасности при падении цен на нефть

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал американцам, готова ли Россия к резкому падению цен на нефть.
Фото: REUTERS/SERGEI KARPUKHIN Фото: REUTERS/SERGEI KARPUKHIN
Фото: REUTERS/SERGEI KARPUKHIN

"Мы накопили большие золотые резервы - более семи процентов ВВП", - сообщил глава Минфина в интервью телеканалу CNBC.

Фото: iStock
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Силуанов признал, что дешевеющее черное золото влияет на развитие российской экономики. "Но даже если баррель будет стоить 30 или 20 долларов, государство сможет выполнять свои функции в течение трех лет без каких-либо шоков для бюджета", - подчеркнул министр.

Ранее Минфин России подсчитал потери бюджета в случае, если нефть марки Urals подешевеет до 10 долларов за баррель и продержится на данной отметке 10 лет. Выяснилось, что казна не получит 70 процентов годового ВВП. Однако, такое вряд ли возможно, уверены эксперты.

В долгосрочной перспективе стоимость нефти останется вблизи текущих уровней - 50 долларов за баррель. Такой прогноз дал министр энергетики РФ Александр Новак. Он отметил, что про 100 долларов за баррель можно забыть.

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