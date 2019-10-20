Силуанов рассказал о подушке безопасности при падении цен на нефть

"Мы накопили большие золотые резервы - более семи процентов ВВП", - сообщил глава Минфина в интервью телеканалу CNBC.

Силуанов признал, что дешевеющее черное золото влияет на развитие российской экономики. "Но даже если баррель будет стоить 30 или 20 долларов, государство сможет выполнять свои функции в течение трех лет без каких-либо шоков для бюджета", - подчеркнул министр.

Ранее Минфин России подсчитал потери бюджета в случае, если нефть марки Urals подешевеет до 10 долларов за баррель и продержится на данной отметке 10 лет. Выяснилось, что казна не получит 70 процентов годового ВВП. Однако, такое вряд ли возможно, уверены эксперты.

В долгосрочной перспективе стоимость нефти останется вблизи текущих уровней - 50 долларов за баррель. Такой прогноз дал министр энергетики РФ Александр Новак. Он отметил, что про 100 долларов за баррель можно забыть.