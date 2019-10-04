Минфин оценил потери бюджета при очень дешевой нефти

Спрос на нефть на мировом рынке снова упал. В минувший вторник цена черного золота (марки Brent) опустилась ниже 59 долларов за баррель. Аналитики объяснили такое положение дел двумя факторами. Первый - Саудовская Аравия после атаки дронов на НПЗ практически восстановила прежние объемы добычи нефти. Второй - США могут смягчить супержесткую линию в отношении Ирана.

Общее самочувствие нефтяного рынка пока можно назвать сбалансированным. Но из-за обострения торговых войн и спадом в мировой экономики спрос на черное золото может еще больше упасть.

Минфин России решил подсчитать потери бюджета при самом ужасном сценарии развития событий. Например, если нефть марки Urals подешевеет до 10 долларов за баррель и продержится на данной отметке 10 лет, казна не получит 70 процентов годового ВВП.

Однако, такое вряд ли возможно, уверены эксперты. Самый реальный вариант - снижение цены до 40 долларов за баррель. Но и в этом случае российский бюджет серьезно не пострадает.

Объем накопленной подушки безопасности достаточен, чтобы экономика прошла период низких цен на углеводороды без особых потрясений, пишет газета "Известия".