"Симпатичная полуторка". УАЗ вспомнил о модели, которая не пошла в серию

Ульяновский автомобиль завод продолжает вспоминать о своих забытых моделях. На этот раз в соцсетях российская компания рассказала о "симпатичной полуторке".

Проект УАЗ-3727 (он же УАЗ-Фургон) начали разрабатывать в 1984 году с подачи самой КПСС. Сначала за дело взялись специалисты НАМИ, а затем в работу над машиной включились и наши УАЗа. Проект предусматривал широкую гамму модификаций: низкий и высокие фургоны, бортовой грузовик и даже микроавтобус.

В 1986 году фургоны УАЗ-3727 начали проходить заводские испытания. У "полуторки" был несущий кузов, передние дисковые тормоза и зависимые рессорные подвески. Базовым двигателем был ульяновский бензиновый агрегат объемом 2,45 л, а в качестве опции хотели предлагать атмосферный 70-сильный дизель на основе мотора Iveco.

Но перестройка похоронила планы УАЗа - 3727, как и десятки других моделей, в серию не пошел.

Ранее "РГ" сообщала, что УАЗ готовится к революции в дизайне своих автомобилей. В базе патентов Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились изображения новых и весьма необычных для Ульяновского автозавода предметов интерьера. Это, в частности, центральный тоннель, монитор мультимедийной системы и современный радиоприемник.

Также стало известно, что фары перспективного УАЗ "Патриот" 2020 будут выполнены полностью на светодиодах, включая ближний и дальний свет. Оптика нового образца уже запатентована - документ опубликован в открытой базе Роспатента.