Турция согласовала с США границы зоны безопасности в Сирии

Анкара и Вашингтон договорились о создании на границе с Сирией особой зоны протяженностью 444 километра, которая будет контролироваться Турцией.

"Достигнутое с американцами соглашение ясное", - рассказал советник президента Турции Ясин Актай. Он уточнил, что в зону безопасности полностью войдет территория к востоку от Евфрата (там находятся провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор). При этом письменной договоренности нет, отмечает РИА Новости.

Ранее президент Сирии Башар Асад назвал преступлением вторжение Анкары на территорию республики. "Сирия будет противостоять агрессии всеми возможными законными методами и средствами", - заявил политик.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира", направленной против находящихся на севере САР курдов. Анкара намерена создать зону безопасности вдоль своей южной границы длиною более 400 километров и шириной 32 километра.