Ассанж прибыл в суд по делу о его экстрадиции истощенным

При этом Ассанжу, который был вынужден лично прибыть в зал заседания, вновь разрешено выступать перед судом по видеосвязи из тюрьмы Белмарш, где он отбывает наказание. Ранее он, как утверждает защита, пользовался этой возможностью из-за плохого самочувствия, но 11 октября суд постановил, что основатель WikiLeaks должен присутствовать на слушаниях лично.

По словам судьи, последующие слушания пройдут в декабре, январе и феврале. При этом по существу дело будет рассматриваться только в конце зимы, до этого сторонам обвинения и защиты будет предоставлена возможность представить свои аргументы.

Суд также отклонил прошение адвокатов Ассанжа отложить на три месяца рассмотрение дела о его экстрадиции в США из-за сложности процесса и большого количества документов. По их словам, бумаги были им переданы только на прошлой неделе, а Ассанж в тюрьме не имеет доступа к компьютеру.

Как отмечают местные СМИ, прибывший на заседание Ассанж выглядел хорошо, хотя и сильно похудевшим.

Напомним, активист скрывался в дипмиссии Эквадора с 2012 года. Ордер на арест Ассанжа изначально выдала Швеция, которая обвиняла его в сексуальных домогательствах. Однако основатель WikiLeaks заявлял, что Стокгольм действует в интересах Вашингтона и может выдать его США, где его обвиняют в шпионаже за публикацию секретных военных и дипломатических документов в 2010 году (по данному делу ему грозит до 175 лет тюрьмы или даже смертная казнь). Впоследствии дело в Швеции было закрыто, но ордер на его арест все еще действовал в Великобритании - за неявку в суд.

При президенте Ленине Морено отношение к Ассанжу изменилось. В итоге глава государства лишил основателя WikiLeaks права на убежище на территории посольства этой южноамериканской страны в Лондоне - в связи в многократным нарушением условий пребывания в дипмиссии. Британская полиция, приглашенная дипломатами, задержала его прямо в диппредставительстве. В мае суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. 13 сентября суд постановил, что он будет оставаться в тюрьме на время рассмотрения дела об экстрадиции.