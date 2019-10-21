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21.10.2019 14:36
Рубрика: В мире

Ассанж прибыл в суд по делу о его экстрадиции истощенным

Текст: Юрий Когалов
Очередные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут 18 ноября. Такое решение вынес Вестминстерский магистратский суд Лондона во время технического заседания.

При этом Ассанжу, который был вынужден лично прибыть в зал заседания, вновь разрешено выступать перед судом по видеосвязи из тюрьмы Белмарш, где он отбывает наказание. Ранее он, как утверждает защита, пользовался этой возможностью из-за плохого самочувствия, но 11 октября суд постановил, что основатель WikiLeaks должен присутствовать на слушаниях лично.

По словам судьи, последующие слушания пройдут в декабре, январе и феврале. При этом по существу дело будет рассматриваться только в конце зимы, до этого сторонам обвинения и защиты будет предоставлена возможность представить свои аргументы.

Суд также отклонил прошение адвокатов Ассанжа отложить на три месяца рассмотрение дела о его экстрадиции в США из-за сложности процесса и большого количества документов. По их словам, бумаги были им переданы только на прошлой неделе, а Ассанж в тюрьме не имеет доступа к компьютеру.

Фото: AFP/JOHN STILLWELL / POOL
Главный редактор Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа

Как отмечают местные СМИ, прибывший на заседание Ассанж выглядел хорошо, хотя и сильно похудевшим.

Напомним, активист скрывался в дипмиссии Эквадора с 2012 года. Ордер на арест Ассанжа изначально выдала Швеция, которая обвиняла его в сексуальных домогательствах. Однако основатель WikiLeaks заявлял, что Стокгольм действует в интересах Вашингтона и может выдать его США, где его обвиняют в шпионаже за публикацию секретных военных и дипломатических документов в 2010 году (по данному делу ему грозит до 175 лет тюрьмы или даже смертная казнь). Впоследствии дело в Швеции было закрыто, но ордер на его арест все еще действовал в Великобритании - за неявку в суд.

При президенте Ленине Морено отношение к Ассанжу изменилось. В итоге глава государства лишил основателя WikiLeaks права на убежище на территории посольства этой южноамериканской страны в Лондоне - в связи в многократным нарушением условий пребывания в дипмиссии. Британская полиция, приглашенная дипломатами, задержала его прямо в диппредставительстве. В мае суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. 13 сентября суд постановил, что он будет оставаться в тюрьме на время рассмотрения дела об экстрадиции.

В мире Европа Великобритания Джулиан Ассанж: история борьбы
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