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Рубрика: В мире

Хилари Клинтон опубликовала шуточное послание Кеннеди Хрущеву

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон высмеяла в соцсетях действия нынешнего американсокго лидера. Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп направил своему турецкому коллеге письмо, в котором призывал Раджепа Тайипа Эрдогана "не быть крутым парнем и дураком", а также обещал позвонить ему.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Многие СМИ и политики в США и других странах высмеяли стиль хозяина Белого дома. Не смогла пройти мимо этого и Хиллари. Она опубликовала в Twitter письмо-пародию. Послание будто бы было отправлено 35-м президентом США Джоном Кеннеди во время Карибского кризиса.

В письме американский лидер просит Никиту Хрущева "убрать свои ракеты с Кубы". В противном же случае многие будут нецензурно высказываться о Хрущеве, а СССР получит обидное прозвище. Письмо завершается словами: "Потом звякну тебе. Обнимаю".

В мире США Хиллари Клинтон Дональд Трамп
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