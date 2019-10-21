Медведев обсудит с Румасом широкий круг вопросов сотрудничества

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудит на встрече в Москве с председателем правительства Беларуси Сергеем Румасом широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Об этом сообщил пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов.

"Предполагается, что на встрече Дмитрия Медведева и Сергея Румаса будет обсуждаться широкий круг вопросов российско-белорусского сотрудничества", - сказал он. Пресс-служба Совета министров Беларуси ранее сообщила, что Сергей Румас 22 октября совершит рабочий визит в Москву, где встретится с Дмитрием Медведевым и примет участие в международном форуме в Сколково.

В декабре 2018 года президенты РФ и Беларуси - Владимир Путин и Александр Лукашенко - приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. В конце июня Румас сообщил по итогам встречи с Медведевым, что Минск и Москва должны к ноябрю согласовать все интеграционные дорожные карты.

Румас пояснил, что в обновленной программе действий по развитию Союзного государства будут прописаны, в первую очередь, дорожные карты по секторам экономики. Предполагается, что таких дорожных карт будет подготовлено около 30. Предусматривается, что программа интеграции и дорожные карты будут представлены президентам двух государств в декабре, напоминает ТАСС.