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21.10.2019 02:27
Рубрика: Власть

Минобороны: США заинтересованы в Договоре по открытому небу

Фото: Марина Лысцева/ ТАСС Фото: Марина Лысцева/ ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ ТАСС

Соединенные Штаты проявляют заинтересованность в сохранении Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Минобороны РФ Сергей Рыжков.

Соглашения по открытому небу используют во внутриполитической борьбе в США

В 2020 году США заявили о намерении провести 21 наблюдательный полет над Россией. Это больше, чем в 2017 и 2018 годах, когда Вашингтон осуществил по 16 полетов. "Очевидно, что американские военные в Договоре по открытому небу заинтересованы", - цитирует Рыжкова газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

По его словам, в Вашингтоне есть как сторонники участия в договоре, так и противники, убежденные, что наблюдательные полеты можно заменить мониторингом со спутников. А выдвигаемые США в адрес России обвинения в нарушении ряда положений Договора Рыжков связал с тем, что Москва на пять-шесть лет опередила партнеров в плане внедрения передовых технологий в рамках соглашения.

В октябре военные США с турецкими коллегами уже выполнили наблюдательный полет над Россией. С 21 по 26 октября российские специалисты осуществят полет над территорией Соединенных Штатов на самолете Ту-154МЛК-1 с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс. Максимальная дальность полета - 5130 километров

МИД ответил на планы США выйти из Договора по открытому небу

Ранее телекомпания CNN сообщила, что США вскоре официально объявят о выходе из Договора по открытому небу. Представители руководства фракций Демократической партии в конгрессе США призвали госсекретаря Майка Помпео и министра обороны Марка Эспера отказаться от этих планов. Законодатели убеждены, что это может стать еще одним ударом по региональной стабильности.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году на площадке ОБСЕ, к настоящему моменту к нему присоединились 34 государства. Документ предусматривает механизмы контроля над вооружениями и возможность для стран-участниц совершать облеты территорий друг друга в рамках режима "открытого неба".

Власть Безопасность Армия В мире США Правительство Минобороны
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