Останки Франко эксгумируют 24 октября

Власти Испании определили дату эксгумации тела диктатора Франсиско Франко. Как пишет ElMundo, прах генералиссимуса достанут из могилы в мемориальном комплексе "Долина павших" в ближайший четверг, 24 октября. Затем останки перезахоронят на кладбище Мингоррубио, где расположена могила супруги каудильо Кармен Поло.

Детали операции будут опубликованы позже. Пока известно лишь, что все работу будут проводить "в условиях конфиденциальности", в закрытом для СМИ режиме.

Ранее правительство пиренейского королевства установило крайний срок проведения эксгумации - 25 октября. При этом уже с 11 октября доступ в "Долину павших" был закрыт. Работы могли быть проведены в любой из дней в этот промежуток. Однако власти взяли на себя обязательство за 48 часов предупредить родственников о предстоящем вскрытии могилы.

Примечательно, что это уже третья дата, устанавливаемая правительством социалиста Педро Санчеса для проведения эксгумации и перезахоронения Франко. Сначала речь шла о католическом Рождестве 2018 года, затем о 10 июне 2019-го, но противодействие потомков диктатора вынуждало кабмин раз за разом переносить сроки. Кладбище Мингоррубио было выбрано Мадридом, поскольку там уже покоится супруга Франко Кармен Поло. Потомки же каудильо настаивают на том, чтобы их предок, раз уж эксгумацию им не остановить, был захоронен в кафедральном соборе столицы Альмудена. В сентябре Верховный суд отказал им в этой просьбе, встав на сторону правительства, считающего, что в этом случае будет крайне сложно обеспечить безопасность прихожан, а сам собор превратится в место паломничества сторонников генералиссимуса.

Правительство готово принять все необходимые меры для обеспечения безопасности, рассматривается вариант перемещения останков из "Долины павших" на кладбище Мингоррубио на вертолете. Кабинет министров будет представлять глава минюста Долорес Дельгадо. Предполагается также присутствие коронера на случай, если гроб был поврежден (например, грунтовыми водами).