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09.06.2019 15:30
Рубрика: В мире

Верховный суд Испании приостановил эксгумацию диктатора Франко

Текст: Юрий Когалов

Эксгумация останков диктатора Франсиско Франко из могилы в мемориальном комплексе "Долина павших" отложена на неопределенный срок. Верховный суд Испании, рассмотрев иск потомков генералиссимуса, парализовал работы, которые были запланированы на ближайший понедельник, 10 июня. Как отмечается в вердикте суда, при отсутствии окончательного решения по существу проведение эксгумации может быть "чрезвычайно вредным не только для заявителей, но и для общественных интересов" в связи с уникальными обстоятельствами дела. Однако правительство королевства не намерено сдаваться и собирается решить вопрос с перезахоронением Франко в течение нескольких месяцев.

Диктатор Франсиско Франко. Фото: ru.wikipedia.org Диктатор Франсиско Франко. Фото: ru.wikipedia.org
Диктатор Франсиско Франко. Фото: ru.wikipedia.org

Потомки каудильо, хотя и выступают в целом против эксгумации, в очередной раз подтвердили, что готовы перенести тело своего предка в новую могилу, но только если она будет расположена в склепе мадридского кафедрального собора Альмудена, любые другие варианты они отвергают. Но тут выступают против уже власти страны, они опасаются, что в этом случае могила диктатора станет местом преклонения, и будет крайне сложно обеспечить безопасность прихожан главного собора столицы пиренейского королевства (из-за угрозы терроризма или активизации правых радикалов). Впрочем, этот вопрос оставлен на рассмотрение Верховного суда. Внуки Франко ожидают, что он оставит за ними право выбирать место нового захоронения.

Фото: Министерство по делам молодежи и спорта Омской области
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Испанские журналисты видят несколько вариантов дальнейшего развития событий. Например, часть ответственности за решение проблемы может быть переложена на Конституционный суд, поскольку потомки диктатора настаивают, что планы правительства нарушают их свободу вероисповедания, право на личную и семейную неприкосновенность, принцип равенства перед законом. По их словам, потребность в переносе могила возникла только после прихода к власти социалистов, и никаких проблем нахождение останков диктатора на территории "Долины павших" прежде не создавало. Окончательное решение все равно будет принимать Верховный суд, но только после того, как свой вердикт вынесет Конституционный, при этом процесс расстанется на неопределенный срок.

В то же время суд может встать на сторону семьи Франко и отменить правительственное соглашение об эксгумации. В пользу такого развития событий играет тот факт, что бенедиктинский монастырь, в ведении которого находится мемориальный комплекс, так и не дал своего согласия на проведение работ (хотя Мадрид, как отмечают в Монклоа, получил согласие Ватикана).

Может он встать и на сторону Педро Санчеса, временно исполняющего обязанности главы правительства, главного инициатора эксгумации. Однако при таком варианте развития событий потомки Франко, как отмечают их юристы, могут подать иск в Конституционный суд или в Европейский суд по правам человека. Правда, работы в "Долине павших" это никак не остановит.

Четвертый сценарий предполагает, что эксгумация будет проведена, однако суд не станет навязывать новое место для могилы (правительство предлагает захоронить Франко рядом с могилой его супруги на кладбище Мингоррубио), и передаст судьбу останков диктатора в руки его потомков.

Фото: Patrice Courtaud, Universite de Bordeaux
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А пока решается вопрос с могилой, власти страны постепенно убирают с улиц испанских городов все, что связано с франкизмом. Так, на Балеарских островах ведется перепись памятников, установленных в честь деятелей той эпохи, а также улиц, носящих их имена. В этом списке уже 92 объекта. Как только документ утвердит специальная комиссия, городские советы смогут убрать памятники и переименовать улицы, как это требует сделать принятый в 2018 году закон о демократической памяти.

В то же время весь это процесс вокруг Франко заставил испанцев вновь вспомнить о нем, чем активно пользуются некоторые предприниматели. В королевстве существуют бары, в которых висят портреты диктатора и лозунги в защиту "Долины павших", и в последние месяцы в них стало больше посетителей. Кроме того, выросли продажи вина, на этикетках бутылок которого изображен генералиссимус. 

В мире Европа Испания
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