Подозреваемый в поджоге дома в Ростове Великом арестован на два месяца

38-летний подозреваемый в поджоге жилого дома в Ростове Великом и убийстве семи человек арестован до 18 декабря. Меру пресечения выбирали в Кировском суде Ярославля. На суде мужчина заявил, что не знает никого из жильцов сгоревшего дома. Сам же он живет в 20 минутах ходьбы от него с семьей и ребенком.

Адвокат подозреваемого попросила не заключать своего подзащитного под стражу, а оставить его под подпиской о невыезде, поскольку тот имеет постоянное место жительства, трудоустроен, и на его иждивении есть ребенок.

Прокурор ходатайство следствия о заключении под стражу поддержал, указав, что мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления, содеянного общеопасным способом, с особым цинизмом, которое свидетельствует о безразличном отношении к людям.

При этом, по словам прокурора, мотивы преступления до конца не установлены.

Судья Кировского райсуда в своем решении подчеркнула, что большинство лиц, показания которых имеют значение для следствия, еще не допрошены, процессуальные действия не выполнены. Между тем причастность подозреваемого к преступлению подтверждается всей совокупностью собранных на данный момент доказательств.

По мнению судьи, находясь на свободе, мужчина может скрыться от следствия и суда. Поэтому суд вынес решение о заключении подозреваемого под стражу на два месяца, до 18 декабря включительно. Однако если в течение 10 дней после задержания мужчине не будет предъявлено обвинение, то решение будет отменено.