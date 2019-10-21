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21.10.2019 15:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жители сгоревшего в Ростове Великом дома получат по шесть тысяч рублей

Текст: Антон Валагин (Ярославль)

Жители сгоревшего двухэтажного дома в Ростове Великом получат выплаты из городского и районного бюджетов.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем заявил, что был пьян

- В доме зарегистрированы 27 человек, фактически проживали 32. Каждому будет выдано по тысяче рублей из резервного фонда города и по пять тысяч - из районного бюджета, - рассказал ТАСС глава Ростовского района Сергей Шокин. Он отметил, что погорельцы обеспечены предметами первой необходимости и при желании могут поселиться в квартирах из маневренного фонда городской администрации.

Напомним, в ночь на субботу поссорившийся с хозяевами пьяный гость поджег зажигалкой деревянный двухэтажный дом № 13 на улице Ленинской. В огне погибли семь человек, среди жертв пятеро детей от полутора до шести лет. Поджигатель задержан.

Дом сгорел дотла. Четверо его жителей воспользовались услугами центра временного размещения, развернутого в городском театре, остальных приютили родственники. В Ростовском районе объявлен трехдневный траур по погибшим.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область
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