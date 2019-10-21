Жители сгоревшего в Ростове Великом дома получат по шесть тысяч рублей

Жители сгоревшего двухэтажного дома в Ростове Великом получат выплаты из городского и районного бюджетов.

- В доме зарегистрированы 27 человек, фактически проживали 32. Каждому будет выдано по тысяче рублей из резервного фонда города и по пять тысяч - из районного бюджета, - рассказал ТАСС глава Ростовского района Сергей Шокин. Он отметил, что погорельцы обеспечены предметами первой необходимости и при желании могут поселиться в квартирах из маневренного фонда городской администрации.

Напомним, в ночь на субботу поссорившийся с хозяевами пьяный гость поджег зажигалкой деревянный двухэтажный дом № 13 на улице Ленинской. В огне погибли семь человек, среди жертв пятеро детей от полутора до шести лет. Поджигатель задержан.

Дом сгорел дотла. Четверо его жителей воспользовались услугами центра временного размещения, развернутого в городском театре, остальных приютили родственники. В Ростовском районе объявлен трехдневный траур по погибшим.