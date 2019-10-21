В Ярославской области объявлен траур по погибшим при пожаре

В Ростовском районе Ярославской области объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в Ростове Великом, сообщили в администрации района. Напомним, в результате поджога двухэтажного дома погибли семь человек. Пятеро из них - маленькие дети от полутора до шести лет.

- Поджигатель задержан. Это 37-летний мужчина. Он рассказал, что был сильно пьян в тот вечер и поджег деревянный дом зажигалкой, - сообщили в региональном управлении СК. Против задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом. По предварительным данным, причиной поджога стал конфликт мужчины с кем-то из жителей дома.

Сгоревший дом будет расселен, пострадавшие и семьи погибших получат материальную помощь из регионального, районного и муниципального бюджетов. Для погорельцев в местном театре открыт пункт временного размещения, в Ростове Великом введен режим ЧС.