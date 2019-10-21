Новости

Биологи впервые описали, как жаба успешно имитирует ядовитую змею 14:21
Жителя Удмуртии осудили за истязание семьи 14:08
Новую Skoda Octavia случайно рассекретили в конфигураторе 14:07
После ЧП с дамбой сотрудники компании "Сисим" пытались вывезти документы 13:58
В Ярославской области объявлен траур по погибшим при пожаре 13:56
Медведев обсудит с Румасом широкий круг вопросов сотрудничества 13:55
В Коми задержали мужчину с дроном, переправлявшего телефоны в колонию 13:55
Частные инвесторы получили доступ к Системе быстрых платежей 13:53
В Екатеринбурге три человека пострадали в результате стрельбы в баре 13:49
В Минобороны опровергли новость о сбое запуска на учениях "Гром-2019" 13:46
Петербуржец задержан за тройное убийство 17-летней давности 13:43
В Тамбове на посетителей торгового центра рухнула труба 13:35
Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей 13:35
Москва в 2020 году потратит на капремонт социальных учреждений вдвое больше денег 13:29
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае 13:28
Столичные власти планируют увеличить расходы бюджета в 2020 году на социальную сферу на 18,4% 13:17
Власти Чили ввели комендантский час в ряде туристических городов 13:15
Большой потенциал: новую российскую бронетехнику оценили в США 13:14
Россияне выбрали политического лидера из числа киногероев 13:12
Калининградец умер от ожога кипятком из батареи в отделении полиции 13:08
Путин поздравил Нетаньяху с юбилеем 13:03
Бюджетный кроссовер Kia заметили на тестах 13:00
В петербургском отделе полиции погибла женщина 12:59
Акции "Яндекса" взлетели на 9 процентов на новостях о значимых сайтах 12:58
Вологодских почтальонов пересадят на велосипеды 12:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как можно использовать старые мобильные устройства
Как можно использовать старые мобильные устройства
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
21.10.2019 13:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ярославской области объявлен траур по погибшим при пожаре

Текст: Антон Валагин

В Ростовском районе Ярославской области объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в Ростове Великом, сообщили в администрации района. Напомним, в результате поджога двухэтажного дома погибли семь человек. Пятеро из них - маленькие дети от полутора до шести лет.

При пожаре в Новосибирске погибли четыре человека

- Поджигатель задержан. Это 37-летний мужчина. Он рассказал, что был сильно пьян в тот вечер и поджег деревянный дом зажигалкой, - сообщили в региональном управлении СК.  Против задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом. По предварительным данным, причиной поджога стал конфликт мужчины с кем-то из жителей дома.

Сгоревший дом будет расселен, пострадавшие и семьи погибших получат материальную помощь из регионального, районного и муниципального бюджетов. Для погорельцев в местном театре открыт пункт временного размещения, в Ростове Великом введен режим ЧС.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Минтруде опровергли данные о массовых сокращениях
Опубликован список погибших после ЧП на дамбе в Красноярском крае
Путин заявил о попытках Запада мешать сотрудничеству с Африкой
Комитет Госдумы поддержал проект федерального бюджета на 2020 год
Шойгу: США вышли из ДРСМД ради сдерживания России и Китая