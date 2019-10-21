Кадыров пообещал бегущим из Сирии террористам места на кладбище

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бегущих из Сирии на Кавказ боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической организации ИГИЛ) нейтрализуют. В республике подготовлены спецподразделения для борьбы с террористами.

"Мы с удовольствием их примем. Будут ли это билеты в театр или место на кладбище - еще неизвестно", - пошутил Кадыров в программе "Большая игра" на Первом канале. Глава Чечни уверен, что российские войска способны "навести порядок" в Сирии.

Ранее в МИД РФ заявили, что основные силы террористов в арабской республике уничтожены, но борьба еще не закончена. "Искоренение террористов, в том числе в Идлибе, должно быть продолжено", - подчеркнул замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.

А президент России Владимир Путин призвал страны СНГ мобилизовать силы спецслужб, чтобы пресечь попытки террористов проникнуть в другие страны.