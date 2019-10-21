Сергей Шойгу: Хаос и обрушение государственности становятся нормой

Новости

В Ижевске мужчина напал с ножом на трех посетителей кафе 16:58
Лукашенко оценил ЕАЭС 15:58
В Москве зафиксировано самое теплое 21 октября за 70 лет 15:54
Шелдон из "Теории Большого взрыва" снимет документальный сериал 15:54
В Саратовской области задержан мужчина, открывший стрельбу на улице 15:51
Прокуроры нашли нарушения в работе еще одной красноярской артели 15:46
Врач рассказал, как заблокировать опасные вирусы и не заболеть 15:40
СК выложил видео показаний обвиняемого в убийстве девочки в Саратове 15:21
Путин поручил красноярским властям обратить внимание на нужды людей 15:18
Жители сгоревшего в Ростове Великом дома получат по шесть тысяч рублей 15:18
В Петербурге придумали бота для сбора показаний счетчиков 15:13
В Ульяновске задержали серийного похитителя сковородок 15:10
Как нормализовать артериальное давление без таблеток 15:06
Беларусь готова обновить парк пассажирской техники Екатеринбурга 15:03
Фестиваль "Время колокольчиков" в Череповце окончился массовой дракой 15:02
Владимирец лишился 700 тысяч рублей у стоматолога 15:02
СМИ: На АвтоВАЗе не хватает тары для подрамников 15:02
В Самаре коммунальщики установили у подъездов должников узлы из труб 15:00
Течение было бешеным: Выживший при ЧП на дамбе рассказал о трагедии 14:57
В Ингушетии четыре человека пострадали в перестрелке 14:56
На фрегате "Адмирал Касатонов" начались государственные испытания 14:55
Конкурентноспособным компаниям дадут льготные кредиты 14:50
Первый канал представил тизер второго сезона сериала "Метод" 14:47
В Крыму арестован подозреваемый в изнасиловании девочки 14:44
В Новосибирске произошел крупный пожар в складском комплексе 14:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
21.10.2019 14:47
Рубрика: Власть

Сергей Шойгу: Хаос и обрушение государственности становятся нормой

Текст: Юрий Гаврилов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, представляющий страну на Саншаньском форуме в Пекине, озвучил позицию государства по важнейшим проблемам глобальной и региональной безопасности.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. Фото: Вадим Савицкий/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

По оценке Шойгу, происходящая сейчас деградация международных отношений, когда на смену конкуренции приходят санкционные войны, создает серьезные препятствия для торговли, обмена знаниями и технологиями. Кроме того, ряд держав пытаются достичь узких национальных целей в ущерб законным интересам других государств. Эти державы, как заметил российский министр, стремятся изменить существующую систему отношений, основанную на центральной роли ООН и международном праве, выстроенном на основе опыта и итогов Второй мировой войны.

Фото: Министерство обороны РФ/ РИА Новости
Сергей Шойгу: Новое оружие поступает в войска с опережением графика

"На неугодные правительства оказывается политическое, экономическое и военное давление. Хаос и обрушение государственности стран становятся нормой. Достаточно вспомнить Югославию, Ирак и Ливию, против которых военная сила была применена под надуманными предлогами и в обход решений Совета Безопасности ООН. Сегодня попытку насильственной смены власти мы наблюдаем в Венесуэле", - сказал Шойгу на пленарном заседании форума.

Он напомнил, что в будущем году будет отмечаться 75-я годовщина разгрома фашизма и милитаризма. Это событие, по мнению министра, хороший повод для переоценки глобальных вызовов и угроз, в том числе связанных с выходом США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. Шойгу не скрывал, что реальную причину такого шага в Москве видят в желании Вашингтона оказать давление на Россию и КНР. Договор перестал соответствовать интересам США на фоне растущей военной и экономической мощи Китая, восстановления Россией оборонного потенциала и расширения военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами.

В Москве не сомневаются, что американцы загодя готовились к его разрушению этих соглашений. "Они создавали ударные беспилотные летательные аппараты, использовали в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности, развертывали в Европе пусковые установки Мк-41, изначально разработанные для пуска крылатых ракет "Томагавк". Это подтверждает тот факт, что спустя 16 дней после денонсации договора были проведены испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению самих США, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров", - отметил Шойгу.

Он констатировал, что в сфере контроля над вооружениями происходит разрушение многоуровневой системы безопасности, на протяжении многих лет обеспечивавшей стабильность и баланс сил. Отсюда, не сомневается Шойгу, и отказ США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и их односторонний выход из договоров об ограничении систем противоракетной обороны и ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Есть все основания полагать, что американские ударные средства, ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, с высокой вероятностью могут быть развернуты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе для провоцирования напряженности, - подчеркнул министр. - Такое решение неизбежно приведет к гонке вооружений, росту конфликтного потенциала, повысит вероятность возникновения инцидентов".

Страны, которые согласятся разместить эти ракеты на своей территории, фактически окажутся заложниками американской политики. Поэтому Россия категорически не согласна с подобным сценарием. В то же время, отметил Шойгу, наша страна по-прежнему готова к диалогу по сохранению региональной стабильности, развитию мер доверия и взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Шойгу предупредил об "обратной миграции" террористов из-за действий Турции

Еще одну серьезную угрозу глобальной безопасности в Москве видят в связи с проводимой Турцией на сирийской земле операции "Источник мира". "В результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев. Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину", - заявил в Пекине российский министр. Он призвал коллег консолидировать усилия всего мирового сообщества "для противодействия вызовам террористов, их идеологии и пропаганде". Тем более что, по данным наших военных, потерпевшая в Сирии поражение группировка ИГИЛ (запрещена в России) значительно расширила свое присутствие в Юго-Восточной Азии - там уже насчитывается порядка 60 террористических организаций. Их лидеры декларируют включение в состав халифата Индонезии, Малайзии, Сингапура, Филиппин и частично Таиланда. А в качестве передового отряда используют возвращающихся на родину боевиков.

В этих условиях, считают в Москве, России и странам Азиатско-Тихоокеанского региона необходимо укреплять военное сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах. Что же касается активно продвигаемой США так называемой Индо-Тихоокеанской инициативы, то она, по словам Шойгу, не охватывает все страны региона. Это чревато формированием так называемых альянсов по интересам, что не отвечает задачам формирования единого и неделимого пространства безопасности и расшатыванием эффективно функционирующей системы многостороннего сотрудничества.

Справка "РГ"

Пекинский Саншаньский форум проводится в Китае с 2006 года. Этот проект задумывался для обмена мнениями по проблемам безопасности и как площадка сотрудничества между оборонными ведомствами, вооруженными силами, международными организациями и учеными. В нынешнем году на форум прибыли главы военных ведомств 23 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Еще шесть государств представлены начальниками генеральных штабов. 17 стран прислали в столицу Китая заместителей министров обороны.

Власть Работа власти Внешняя политика Власть Позиция Правительство Минобороны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил красноярским властям обратить внимание на нужды людей
Власти Турции пригрозили возобновить военную операцию в Сирии через 35 часов
В Минтруде опровергли данные о массовых сокращениях
Опубликован список погибших после ЧП на дамбе в Красноярском крае
В Подмосковье найдены тела новых жертв банды Шишкана