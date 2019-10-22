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22.10.2019 14:38
Рубрика: Культура
Проект: Новости интеллектуальной собственности

На "Открытых инновациях" обсудили музыку, созданную искусственным интеллектом

Президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский принял участие в сессии деловой программы "Открытых инноваций" "MusicTech. AI - новая звезда большой сцены?".
Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain
Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain

Первый день VIII Московского международного форума инновационного развития "Открытые инновации" завершился дискуссией "MusicTech. AI - новая звезда большой сцены?", посвященной так называемой генеративной музыке, создаваемой при помощи искусственного интеллекта (ИИ или англ. AI - от аrtificial intelligence). В панели приняли участие президент Ассоциации IPChain и генеральный директор "Фирмы "Мелодия"" Андрей Кричевский, генеральный директор компании Mubert Алексей Кочетков, сооснователь и партнер "Лаборатории Хаоса" Константин Нархов, СЕО Amper Music Дрю Сильверстейн. Модерировал дискуссию директор Московской школы музыки Дмитрий Панов.
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Участники встречи рассказали о своих проектах и поделились соображениями о перспективах применения искусственного интеллекта для создания и анализа музыкальных произведений, в том числе в опоре на реальные процессы в мозге слушателя и его психоэмоциональные состояния.

"Сегодня мы будем говорить о музыке, созданной машиной. Дискуссия носит название "MusicTech. AI - новая звезда большой сцены?". Напоминаю, AI - это artificial intelligence, то есть искусственный интеллект. Чтобы упростить нашу беседу, я предлагаю разобраться с терминами, потому что когда я готовился к дискуссии, то понял, что единый и простой ответ на этот вопрос не так просто нагуглить. Есть разные варианты - генеративная музыка, алгоритмическая музыка, MusicTech - тоже зонтичный термин", - открыл сессию директор Московской школы музыки Дмитрий Панов. Он предложил всем участникам рассказать о своих проектах и понимании сферы своей деятельности.

Президент Ассоциации IPChain и генеральный директор "Фирмы "Мелодия"" Андрей Кричевский пояснил, что представляет в первую очередь традиционный музыкальный бизнес, во вторую - сервис аудиобрендинга и в третью очередь - совершенно новаторский проект - биржу интеллектуальной собственности.

"Если генеративная музыка для какого-то бизнеса конкурент, то для меня это просто отдельный сегмент. Может быть, даже не влезающий на общую поляну, а создающий новый спрос", - отметил Андрей Кричевский.

По его словам, генеративная музыка может стать отличным решением для оформления тех коммерческих и общественных пространств, которые сегодня вынуждены довольствоваться "библиотечным" контентом.

Кричевский рассказал, что идея использования алгоритмов при подборе музыки изначально возникла во время работы над проектом биржи интеллектуальной собственности. "Когда мы разрабатывали эту концепцию, одной из основных фишек была возможность для режиссера прийти и получить рекомендации для музыки к фильму. Например, есть кадр: дождь, лучи солнца, перрон, девушка провожает солдата. Какая здесь нужна музыка? Я режиссер, а не музыкант. Мне нужно, чтобы кто-то помог мне ее найти. Если я выберу нужные теги, мне должны что-то порекомендовать, необязательно сгенерировать, а может быть, просто посоветовать то, что соответствует настроению. Когда мы это придумывали, то общались с психологами и людьми, которые работают со звуком, и поняли, что в этом смысле все очень глухо, причем как в России, так и на Западе. Перспективу мы увидели, когда встретились с Константином Нарховым и его коллегами", - рассказал он.

В свою очередь, сооснователь и партнер "Лаборатории Хаоса" Константин Нархов пытается синхронизировать музыку непосредственно с процессами в мозге. "Мы хотим определять психоэмоциональный окрас той или иной композиции и алгоритмическим образом абсолютно объективно сказать: да, здесь немного грусти, здесь эмоциональный перелом, а здесь - сонный период. Разработка этих алгоритмов - наша текущая задача. На следующем этапе мы планируем использовать психорецепторы и психокомпозеры, позволяющие писать музыку непосредственно на основе считанной нейроконъюнктуры. Мы "снимаем" психоэмоциональное состояние, и это психоэмоциональное состояние представляет собой входные данные для композера или сэмплера, который будет воспроизводить музыку", - рассказал Нархов.

Он добавил, что для правильного отражения эмоционального состояния и ритмов мозга можно использовать даже инфразвук или слабослышимую часть звукового спектра.

Генеральный директор компании Mubert Алексей Кочетков рассказал, что его технология используется не только конечными пользователями, но и другими сервисами. "Проект включает и сервис генеративной музыки, и аналитический продукт, и инфраструктурное решение для бизнеса, применяющее генеративную музыку как способ избегания проблем с авторским правом и кастомизации своих интерфейсов под нужды пользователей. Mubert генерирует музыку в реальном времени на основе установленных настроек. Чаще всего люди слушают эту музыку во время рутинной работы, прогулок, медитаций. Технология также используется приложениями, создающими музыку для stories в Instagram, или приложениями, специально заточенными на тот или иной музыкальный жанр, которыми пользуются танцоры и люди, так или иначе вовлеченные в музыку более профессионально", - рассказал он.

Фото: istock
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СЕО Amper Music Дрю Сильверстейн сказал, что его компания свою главную задачу видит в том, чтобы предоставить творческим людям, не владеющим специальными музыкальными компетенциями, возможность воплотить свои идеи. "Любой человек, у которого есть творческие идеи, сталкивается со сложным вызовом - как воплотить их в реальность? Если вы не музыкант, создать музыкальный контент самостоятельно будет непросто. Но мы можем предоставить вам инструменты для того, чтобы вы могли создать нечто, чтобы вы стали более креативной, более творческой личностью. Музыка должна быть интересной, она должна создаваться быстро, минимум информации должен использоваться для максимального результата", - уверен Сильверстейн. Он добавил, что наравне с алгоритмами для решения этой задачи очень важно иметь большой массив данных.

Ежегодный форум "Открытые инновации" проводится в Москве с 2012 года под эгидой Правительства Российской Федерации и среди участников формирования инновационной экосистемы по праву считается уникальной дискуссионной площадкой.

Основная цель форума - развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи и, конечно же, происходит неформальное общение участников форума.

Культура Музыка Экономика Бизнес

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