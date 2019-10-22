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Рубрика: В мире

Помпео: При необходимости Трамп готов применить военную силу против Турции

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео. Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео. Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео. Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

США в случае необходимости готовы применить военную силу в отношении Турции в связи с ее операцией на севере Сирии. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, не уточнив, какие шаги Анкары могут вынудить Вашингтон так поступить.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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"Мы предпочитаем мир войне", - подчеркнул госсекретарь в интервью телеканалу CNBC, отметив, при этом, что, если потребуется динамика или военная акция президент Дональд Трамп полностью готов предпринять такие действия, пишет ТАСС. Помпео также заявил, что США могут задействовать свои экономические возможности и дипломатические средства, что гораздо предпочтительнее для Вашингтона.

Напомним, президент Турции девятого октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии. Позже Трамп подписал указ о санкциях против Анкары, анонсировал увеличение тарифов на сталь до 50 процентов и заявил о прекращении торговых переговоров с Турцией. Он также пообещал полностью уничтожить турецкую экономику, "если ее лидеры продолжат идти по этому опасному и разрушительному пути".

На прошлой неделе в Анкаре состоялись американо-турецкие переговоры. Стороны достигли соглашения о приостановке боевых действий. Вице-президент Майк Пенс также пообещал, что Вашингтон не станет вводить новые санкции против Анкары и отменит уже действующие в отношении нее экономические рестрикции, когда будет обеспечено "постоянное прекращение огня" в зоне турецкой операции в Сирии.

Трамп заявил о соблюдении режима прекращения огня в Сирии
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