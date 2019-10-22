Названа стоимость золота, найденного на месте ЧП под Красноярском

Восемь миллионов рублей - такова примерная стоимость золота, найденного на затопленном прииске в Красноярском крае.

- Что касается содержимого сейфа, тот там, скорее всего, хранилось так называемое шлиховое золото. Именно оно поступает с приисков на предприятия, где выделяется чистый драгметалл. В шлиховом золоте его содержание 10-15 процентов, остальное примеси. То есть в 18 килограммах шлихового золота содержится максимум 2700 граммов чистого. На бирже золото сейчас торгуется по 3000 рублей за грамм. Соответственно, стоимость содержимого сейфа может достигать 8,1 миллиона рублей, - рассказал KP.Ru сотрудник предприятия по переработке драгметаллов.

Напомним, в ночь на 19 октября река Сейба прорвала систему самодельных дамб-отстойников и затопила временный поселок золотодобытчиков. Погибли 17 человек, еще трое числятся пропавшими без вести. Возбуждено уголовное дело, трое фигурантов заключены под стражу. Во вторник на месте ЧП был обнаружен сейф с намытым артелью золотом.