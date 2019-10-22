В МИД РФ оценили возможность возобновления авиасообщения с Украиной

По словам высокопоставленного дипломата, еще летом этого года на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой возобновить авиасообщение с Россией. Президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами выразил недоумение по поводу отсутствия прямых рейсов. Однако дальше этих слов дело пока не пошло. "Сигналов с украинской стороны о намерении начать диалог по данной тематике не было", - уточнил Руденко.

Авторы петиции настаивают на том, что из-за запрета страдают в основном рядовые граждане, которые не могут видеться с родственниками. Со своей стороны, Росавиация выразила готовность начать полноформатные переговоры с ведомствами Украины о возобновлении авиасообщения.

Напомним, регулярное авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева. А с 3 апреля 2019 года украинская сторона прекратила и нерегулярное авиасообщение с РФ.