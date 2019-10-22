В Минске готовят ответ на размещение американских танков в Литве

Бросок через океан подразделений американской бронетанковой дивизии на территорию Литвы вызвал ответную реакцию в соседней Беларуси. Александр Лукашенко поручил 22 октября государственному секретарю СБ и министру обороны в самое ближайшее время представить план мероприятия по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением у границы суверенного государства контингента вооруженных сил США. Об этом сообщил госсекретарь СБ Станислав Зась, слова которого приводит БЕЛТА.

Местом дислокации войск США, пояснил Зась, выбран литовский полигон Пабраде в 15 км от границы с Беларусью. "До сих пор американских подразделений в этой стране не было", - уточнил он, отметив, что в этой ситуации нельзя оставаться сторонними наблюдателями. "В любой стране прорабатываются ответные меры. И такие предложения будут отработаны и доложены президенту в начале следующей недели", - заявил госсекретарь. "Нужна ли Литве такая дополнительная напряженность между нашими дружественными народами, пусть они сами принимают решение", - высказался госсекретарь.

Он дал понять, что официальный Минск озабочен и подготовкой масштабных учений НАТО Defender Europe, которые намечены на весну будущего года. Ожидается, что в маневрах на территории 10 европейских стран, включая сопредельные Польшу, Литву и Латвию, примут участие военнослужащие 18 государств.

По его словам, особенностью учений является то, что широко планируется отработать вопросы переброски войск с территории США на европейский континент. "Разными способами: морским, воздушным транспортом - с использованием морских портов европейских государств, аэродромов. И сухопутным способом с тех баз, которые созданы в Европе", - отметил Зась.

Он с сожалением констатировал, что "происходит практика возврата к политике милитаризации и гонки вооружений. Военные расходы у всех наших соседей в последние годы растут. То есть налицо милитаризация этого региона", - вынужден был признать руководитель Совбеза.

Как уже сообщал "СОЮЗ", Александр Лукашенко еще на саммите СНГ в Ашхабаде 11 октября высказал обеспокоенность по поводу предстоящих масштабных военных учений у границ РБ. "НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч [военнослужащих], сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы, и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятные учения", - подчеркнул белорусский лидер.