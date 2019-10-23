МИД Норвегии заявил об отсутствии военной угрозы со стороны РФ

Статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен заявил, что страна не рассматривает РФ как угрозу своему существованию. Несмотря на разногласия в сфере политической безопасности, в ведомстве настаивают на необходимости поддерживать с Россией политический диалог.

Дипломат напомнил, что в ближайшее время в Киркенесе состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его норвежской коллеги Ине Эриксен Серейде, передает ТАСС. По его словам, отношения с Россией "являются постоянным фактором норвежской внешней политики".

Ранее в норвежских СМИ появились сообщения о якобы имевших место действиях российского спецназа на Шпицбергене. По словам российских дипломатов, данную статью невозможно характеризовать иначе, как "грубую провокацию". Материал был нацелен на обоснование необходимости наращивать военный потенциал в стране с привлечением сил США и НАТО. "Мы можем констатировать, что в Норвегии в последнее время проводится просто систематическая работа по насаждению образа врага в лице России", - отметила в этой связи официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.