Новости

Трамп называл линчеванием процедуру импичмента 02:42
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Сантьяго 02:30
Пожар произошел в ангаре на северо-востоке Москвы 02:20
В центре Мехико нашли нарколаборатории и склад оружия 02:02
МИД Норвегии заявил об отсутствии военной угрозы со стороны РФ 01:58
Boeing осуществит пилотируемый полет к МКС в первой половине 2020 года 01:57
В центре Киева два человека погибли в результате взрыва гранаты 01:23
"ПСЖ", "Тоттенхэм" и "Мансити" забили по пять мячей в играх Лиги чемпионов 00:21
Эрдоган принес РФ соболезнования из-за гибели двух украинцев на АЭС в Турции 00:21
Владимир Путин позвонил Асаду рассказать о переговорах с Эрдоганом 22.10.2019
"Партизан" в Белграде обыграл "Локомотив-Кубань" в Еврокубке 22.10.2019
В Барселоне провели обряд "изгнания судебного произвола" 22.10.2019
Лавров призвал не допустить бегства боевиков из тюрем на севере Сирии 22.10.2019
Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit 22.10.2019
Шойгу: Около 500 террористов сбежали из тюрем на севере Сирии 22.10.2019
Трамп выделил 4,5 миллиона долларов "Белым каскам" в Сирии 22.10.2019
В Крыму два человека погибли в ДТП с легковушками и "Газелью" 22.10.2019
"Ювентус" и "Локомотив" назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов 22.10.2019
В Минске готовят ответ на размещение американских танков в Литве 22.10.2019
В Казани отправили на лечение школьника, пришедшего на урок с оружием 22.10.2019
В Барселоне на митинг вышли пострадавшие в беспорядках журналисты 22.10.2019
Австралийский диетолог рассказала, как похудеть без усилий 22.10.2019
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне 22.10.2019
В Рязани прокуратура проверит действия персонала при эвакуации ТЦ 22.10.2019
Поддержка въездного туризма оказалась под угрозой срыва 22.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
23.10.2019 01:58
Рубрика: Власть

МИД Норвегии заявил об отсутствии военной угрозы со стороны РФ

Здание МИД Норвегии. Фото: iStock Здание МИД Норвегии. Фото: iStock
Здание МИД Норвегии. Фото: iStock

Статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен заявил, что страна не рассматривает РФ как угрозу своему существованию. Несмотря на разногласия в сфере политической безопасности, в ведомстве настаивают на необходимости поддерживать с Россией политический диалог.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Сигнал бедствия с российского ледокола у берегов Норвегии подали случайно

Дипломат напомнил, что в ближайшее время в Киркенесе состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его норвежской коллеги Ине Эриксен Серейде, передает ТАСС. По его словам, отношения с Россией "являются постоянным фактором норвежской внешней политики".

Ранее в норвежских СМИ появились сообщения о якобы имевших место действиях российского спецназа на Шпицбергене. По словам российских дипломатов, данную статью невозможно характеризовать иначе, как "грубую провокацию". Материал был нацелен на обоснование необходимости наращивать военный потенциал в стране с привлечением сил США и НАТО. "Мы можем констатировать, что в Норвегии в последнее время проводится просто систематическая работа по насаждению образа врага в лице России", - отметила в этой связи официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Норвегия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев: Мастер-класс Путина и Эрдогана показал провал политики угроз
Силуанов: Зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 7 процентов
В Норильске не нашли ядовитых выбросов на руднике, где погибли рабочие
Минсельхоз: Цены на гречку не изменятся
Появились подробности смертельной перестрелки под Ростовом