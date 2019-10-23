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23.10.2019 13:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа предварительная причина гибели горняков в Норильске

Текст: Дмитрий Мальков
Фото: Денис Кожевников/ТАСС Фото: Денис Кожевников/ТАСС
Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Сотрудники рудника "Таймырский", принадлежащем ГМК "Норильский никель", вероятно погибли от недостатка кислорода. Такую версию приводит ТАСС со ссылкой на операционного директора компании Сергея Дяченко.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Тела погибших на руднике "Таймырский" рабочих подняли на поверхность

По словам Сергея Дяченко, гибель трех работников рудника не могла быть связана "ни с горно-геологическими условиями, ни с технологическими процессами". Выработка, в которой обнаружили тела погибших, как утверждают в компании, была тупиковой. В ней уже давно не велось никаких работ.

- Работники, по всей видимости, получили удушье от недостаточного содержания кислорода в атмосфере выработки, - приводит слова Сергея Дяченко информагентство.

При этом Дяченко подчеркнул, что в пробы, взятые на месте гибели рабочих, не выявили никаких токсичных газов.

Напомним, СК РФ возбудило уголовное дело в связи со смертью трех рабочих на руднике "Таймырский" по ч. 3 ст. 216 УК РФ - "Нарушения правил  безопасности при ведении горных работ". ЧП произошло 22 октября во время вечерней смены. По предварительной версии следствия, двое сотрудников направились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда на глубине 1 345 метров для проверки состояния  объекта. Через несколько часов, когда мужчины не вернулись, на их поиски отправился горный мастер. Но и он перестал отвечать на вызовы. Позднее спасатели обнаружили их мертвыми.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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