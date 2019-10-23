Названа предварительная причина гибели горняков в Норильске

Сотрудники рудника "Таймырский", принадлежащем ГМК "Норильский никель", вероятно погибли от недостатка кислорода. Такую версию приводит ТАСС со ссылкой на операционного директора компании Сергея Дяченко.

По словам Сергея Дяченко, гибель трех работников рудника не могла быть связана "ни с горно-геологическими условиями, ни с технологическими процессами". Выработка, в которой обнаружили тела погибших, как утверждают в компании, была тупиковой. В ней уже давно не велось никаких работ.

- Работники, по всей видимости, получили удушье от недостаточного содержания кислорода в атмосфере выработки, - приводит слова Сергея Дяченко информагентство.

При этом Дяченко подчеркнул, что в пробы, взятые на месте гибели рабочих, не выявили никаких токсичных газов.

Напомним, СК РФ возбудило уголовное дело в связи со смертью трех рабочих на руднике "Таймырский" по ч. 3 ст. 216 УК РФ - "Нарушения правил безопасности при ведении горных работ". ЧП произошло 22 октября во время вечерней смены. По предварительной версии следствия, двое сотрудников направились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда на глубине 1 345 метров для проверки состояния объекта. Через несколько часов, когда мужчины не вернулись, на их поиски отправился горный мастер. Но и он перестал отвечать на вызовы. Позднее спасатели обнаружили их мертвыми.