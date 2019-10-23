Российские военные приступили к патрулированию сирийского Манбиджа

Российская военная полиция начала патрулирование передовых позиций сирийской армии к северо-востоку от города Манбидж в провинции Алеппо. Это стратегически важный город на севере Сирии на трассе, соединяющей Турцию и Ракку.

Ранее Манбидж находился под контролем курдских ополченцев. В октябре он перешел под контроль Дамаска.

Маршрут патрулирования пролегает нескольких километрах от деревни Кейрата на реке Саджур, недалеко от ее впадения в Евфрат, передает РИА Новости. Ранее данный район патрулировали американские военные, которые отошли с началом турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии.

Российские военные содействуют выводу подразделений курдских отрядов и их вооружений на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов.

Напомним, переговоры российского и турецкого лидеров шли более шести часов и принесли, по словам Путина, судьбоносные результаты.