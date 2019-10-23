Видео: блогер устроил "русскую джимхану" на "Запорожце"

Джимхана, зародившаяся в Японии и получившая популярность на Западе, наконец-то добралась и до нас, промчалась с ревом и визгом тормозов по российским городам и весям, по асфальтированным шоссе и старым грунтовкам, постучалась в сердца жителей шумных мегаполисов и глухих полузаброшенных деревушек. И именно тут, среди берез и сосен, просторных лугов и глухих рощ, на берегах великих рек и посреди непролазной грязи, кажется, получила свою новую прописку. Джимхана теперь звучит по-русски.

А благодарить за это нужно энтузиастов из проекта "Русская Джимхана", ранее, признаться, неизвестных широкой автомобильной общественности, но теперь-то о них, кажется, заговорят и и у нас, и за границей. Пока по миру этот вид гонок популяризируют легендарный Кен Блок (а разок засветился и не менее легендарный Джереми Кларксон), российские блогеры решили не сидеть сложа руки и пенять на отсутствие ресурсов, а сняли динамичный и в то же время не лишенный лирики ролик, который лучше один раз посмотреть, чем три раза пересказать.

За неполные 12 минут видео ослепительно желтый лифтованный ЗАЗ 968 делает то, за что зрители и сами гонщики любят джимхану - мчится по прямой и закладывает крутые повороты, дрифтует вокруг раритетной Toyota Supra и даже преодолевает водную преграду. Как выдерживают такую бешеную гонку по грунтовке находящаяся в преклонном возрасте машина и ее отважный пилот трудно сказать, но у зрителей в РФ и по всему миру этот проект вызвал живейший отклик (55 тысяч лайков за считанные дни). Люди хотят еще и еще, потому что это весело и круто, завораживающе необычно и в то же время - по-нашему. Так и подмывает спросить: kak tebe takoe Ken Block?